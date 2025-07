Scelta max 30 scuole 2025: resta solo la prossima settimana, ma molti utenti visualizzano il messaggio “Aspirante non presente o presente con esclusione”

C’è ancora tutta la prossima settimana per presentare la domanda per le 30 scuole nell’ambito dell’invio dell’istanza inerente l’Allegato A per il personale Ata interessato e coinvolto dalla procedura. Alcuni utenti, accedendo alla piattaforma che consente di inviare l’istanza stanno avendo difficoltà nel selezionare le sedi per le graduatorie di istituto ATA I fascia. Il problema riguarda la visualizzazione del messaggio “Aspirante non presente o presente con esclusione”.

I motivi dell’esclusione

Questa notifica nei confronti di alcuni utenti compare nel momento in cui la domanda per l’inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi è stata esclusa. Da cosa può dipendere? Non c’è un caso univoco, e la comparsa del messaggio può dipendere da diversi fattoi, ma la maggior parte delle volte dipende dal fatto che il candidato in questione non possiede i requisiti richiesti.

La maggior parte degli utenti che sta visionando questo messaggio non ha raggiunto il requisito minimo di servizio, che deve essere almeno uguale a 23 mesi e 16 giorni effettivi. La beffa riguarda quei lavoratori che si vedono negare il perfezionamento del requisito anche per una sola giornata di permesso non retribuito che ha comportato l’interruzione della continuità del servizio.

Il venir meno della continuità, impedisce di perfezionare il computo totale, e il sistema restituisce questo messaggio che comporta l’esclusione dalla graduatoria.

La risposta del ministero

Una fattispecie già ricompresa in un avviso ministeriale del 20 giugno 2022:

“Qualora l’aspirante, accedendo all’istanza, riceva il messaggio ‘Aspirante non presente nelle graduatorie permanenti del personale ATA, non è possibile procedere con l’acquisizione delle sedi’, o altri messaggi di errore, dovrà rivolgersi all’ufficio che ha curato la presa in carico e la valutazione della domanda.”

Non è detto che la casistica di cui sopra sia l’unica a comportare quel tipo di messaggio. Può infatti dipendere anche nel caso di graduatorie provvisorie non ancora pubblicate. Se si verifica questa circostanza, la conseguenza è che il sistema non consente ancora l’accesso alla funzione di scelta delle sedi.