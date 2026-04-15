Calo delle nascite e scuola, come cambierà il sistema nei prossimi dieci anni: meno docenti e accesso al ruolo più selettivo

La diminuzione degli alunni spingerà le istituzioni a ridisegnare l’organizzazione scolastica: non tutti i precari saranno assorbiti e le opportunità dipenderanno sempre più da territorio e discipline.

Un sistema che si ridimensiona

Il calo delle nascite in Italia è destinato a incidere in modo inevitabile sull’intero sistema scolastico. Nei prossimi anni la diminuzione degli iscritti comporterà una contrazione delle classi e, di conseguenza, una riorganizzazione della rete degli istituti, con accorpamenti e riduzione degli organici.

Detto questo, non bisogna commettere l’errore di pensare che la riduzione degli studenti si tradurrà in un taglio uniforme del personale docente. Il quadro sarà differenziato: in alcune aree del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno e nei territori interni, la diminuzione degli alunni avrà effetti più marcati. In altre realtà, in particolare al Nord, continueranno a registrarsi difficoltà nel reperire insegnanti, con un fabbisogno che resterà elevato in specifiche discipline.

Graduatorie e tempi di assorbimento

In questo contesto, la presenza nelle graduatorie non rappresenta più una garanzia implicita di accesso al ruolo. Il sistema continuerà a funzionare per scorrimento, ma con tempi sempre più variabili e legati a fattori locali.

Diventerà decisiva la possibile introduzione del doppio canale di reclutamento, che potrebbe modificare gli equilibri attuali. Se attuato, i concorsi potrebbero rallentare rispetto al ritmo serrato della fase PNRR, lasciando più spazio allo scorrimento delle graduatorie.

Alcune graduatorie potrebbero esaurirsi rapidamente, soprattutto nei settori con carenza di personale, mentre in altre si prevede un rallentamento significativo delle immissioni. Il calo demografico tenderà ad accentuare queste differenze.

Il ruolo dei concorsi nel nuovo scenario

A prescindere dal doppio canale di reclutamento, i concorsi continueranno a rappresentare uno dei principali strumenti di accesso all’insegnamento, ma all’interno di un sistema più selettivo.

Non si può infatti pensare possano fermarsi del tutto: ciò impedirebbe a chi acquisisce i requisiti di accedere alla professione. Partecipare ai concorsi sarà una condizione necessaria ma non sufficiente, senza una valutazione concreta delle opportunità offerte dai diversi territori e dalle classi di concorso.

Le prospettive restano più favorevoli nei settori con maggiore domanda, come il sostegno e alcune discipline tecnico-scientifiche, mentre risultano più limitate nelle classi già sature.

Un equilibrio in trasformazione

Il sistema scolastico si avvia verso una fase di trasformazione strutturale, in cui il calo degli studenti non porterà solo a una riduzione quantitativa, ma a un cambiamento delle regole di accesso e permanenza nella professione docente.

L’accesso al ruolo diventerà più selettivo e meno lineare, con un peso crescente della distribuzione territoriale dei posti e della specializzazione. Le dinamiche demografiche, insieme alle scelte politiche, definiranno un equilibrio destinato a evolversi nel prossimo decennio.