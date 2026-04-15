Graduatorie ata 24 mesi 2026: ufficiale, domande dal 28 aprile al 19 maggio

Il Ministero fissa le date: bandi pubblicati dagli USR entro il 21 aprile, poi via alle istanze per l’aggiornamento delle graduatorie.

La procedura consentirà la costituzione e l’aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti ATA per l’anno scolastico 2026/2027. Si tratta del principale canale di accesso alla professione ATA, dal momento che per questo ambito del personale scolastico non sono previsti concorsi strutturati come per i docenti (anche se negli ultimi tempi si è discusso della possibilità di introdurli).

Il bando

Il bando riguarda i profili professionali delle ex aree A e B: Collaboratori, Operatori e Assistenti.

Non sono destinatari della nota ministeriale le autonomie speciali di Valle d’Aosta, Trento e Bolzano. Tutti gli altri USR sono invece coinvolti nella procedura. Le graduatorie ATA 24 mesi vengono aggiornate ogni anno e permettono sia le immissioni in ruolo sia l’assegnazione delle supplenze annuali nelle scuole statali.

Ora la palla passa agli Uffici Scolastici Regionali, che pubblicheranno i bandi sui propri siti istituzionali e sul portale InPA entro e non oltre il 21 aprile.

Successivamente toccherà ai candidati presentare le domande attraverso la piattaforma Istanze On Line (POLIS), attiva dal 28 aprile al 19 maggio.

L’allegato G

Come già si sapeva, per partecipare al bando di concorso, in virtù delle nuove disposizione del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021 (firmato il 18 gennaio 2024), bisognerà essere in possesso della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) per i nuovi inserimenti. Requisito non richiesto a chi parteciperà per il profilo di Collaboratore Scolastico, esentato dal possesso di questo tipo di certificazione, almeno per il momento.

In un secondo momento si porcederà con la scelta delle sedi mediante l’ormai noto Allegato G, sempre in modalità telematica. Ma prima gli Uffici Provinciali dovranno perfezionare la valutazione delle domande. A quel punto arriverà la comunicazione ministeriale per le date relative a questa ulteriore procedura.