Nuovo bando di concorso ATA 24 mesi: aggiornamento delle graduatorie, la prossima settimana incontro decisivo

In arrivo la circolare ministeriale per il concorso ATA 24 mesi: accesso con almeno 24 mesi di servizio e graduatorie valide per supplenze e ruoli.

Riunione al Ministero prima della circolare

Si avvicina l’aggiornamento annuale delle graduatorie ATA 24 mesi anche per il 2026. Si tratta del bando di concorso per l’accesso agli incarichi, dal momento che per il personale Ata sono previste valIl passaggio preliminare sarà l’incontro fissato per il 14 aprile alle ore 12 tra Ministero e organizzazioni sindacali, momento che precede la pubblicazione della nota ufficiale con le istruzioni operative.

L’appuntamento servirà a definire gli ultimi dettagli prima della diffusione della circolare che darà il via alla procedura.

Come funziona il concorso ATA 24 mesi

Il concorso è riservato al personale che ha già maturato esperienza nel settore e si basa esclusivamente sulla valutazione dei titoli. Non sono previste prove selettive, ma una graduatoria costruita sulla base del servizio e dei titoli posseduti.

Le liste così formate rappresentano uno strumento centrale per le assunzioni: vengono utilizzate sia per il conferimento delle supplenze sia per le immissioni in ruolo.

Requisiti per partecipare

Per accedere è necessario aver raggiunto almeno 24 mesi di servizio, equivalenti anche a 23 mesi e 16 giorni. Si tratta di una soglia che consente l’ingresso nelle graduatorie permanenti provinciali.

L’aggiornamento annuale permette agli aspiranti di inserire nuovi titoli o aggiornare il proprio punteggio, incidendo sulla posizione in graduatoria.