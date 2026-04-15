Organici docenti 2026/27: più sostegno ma tagli sul potenziamento, ecco la bozza del Ministero

Presentato lo schema sulle dotazioni organiche: lieve crescita per il sostegno, riduzione significativa delle cattedre di potenziamento.
Sostegno in aumento, ma di poco
Arriva la bozza del decreto sugli organici del personale docente per l’anno scolastico 2026/2027. Il quadro che emerge mostra un incremento contenuto sul fronte del sostegno, a conferma dell’attenzione del ministero per questo ambito della scuola. Va detto che si tratta comunque di aumenti limitati, ma l’incremento sul sostegno, a fronte del taglio sugli altri settori, rappresenta un segnale chiaro.
I posti destinati agli alunni con disabilità registrano infatti una crescita contenuta, pari a poco più di un centinaio di unità. Un segnale che va nella direzione del rafforzamento del settore, ma che non modifica in modo sostanziale l’equilibrio complessivo.
Taglio sulle cattedre di potenziamento
A incidere maggiormente è invece la riduzione delle cattedre di potenziamento. La bozza prevede un taglio superiore alle mille unità, con un impatto diretto sull’organizzazione delle scuole.
Il potenziamento, introdotto negli anni passati per ampliare l’offerta formativa e sostenere attività aggiuntive, subisce quindi una contrazione significativa.
Un equilibrio tra risorse e esigenze
Il nuovo assetto sembra riflettere un tentativo di riequilibrio tra le diverse esigenze del sistema scolastico. Da un lato si interviene, seppur in misura limitata, sul sostegno; dall’altro si riducono le risorse destinate ad altre funzioni.
Si tratta di una scelta che potrebbe avere effetti concreti sull’organizzazione didattica e sulla distribuzione dei docenti nelle scuole.
Attesa per il testo definitivo
La bozza rappresenta un passaggio preliminare. Il testo dovrà essere confermato nella versione definitiva, dopo il confronto con le parti interessate.
Si attendono nelle prossime ore le prese di posizione dei sindacati, anche se si tratta di numeri già noti, essendo stati presentati negli incontri precedenti.
Solo allora sarà possibile avere un quadro completo e ufficiale delle dotazioni organiche per il prossimo anno scolastico, ma i numeri presentati possono essere considerati pressochè definitivi, al netto di trascurabili modifiche.