Assunzioni in ruolo docenti settembre 2026: scatta la nuova procedura prevista in attuazione al PNRR

Il decreto 45 ridisegna il sistema: equilibrio tra concorsi e GaE, ma entrano in gioco dal prossimo anno anche idonei ed elenchi regionali, che avranno precedenza sulle procedure straordinarie di assunzione da GPS sostegno.

Un sistema a più livelli

Con il decreto 45 del 2025, collegato alla riforma del reclutamento prevista dal PNRR, cambia l’architettura delle immissioni in ruolo in vista del prossimo anno scolastico. Non si tratta solo di una semplice divisione dei posti, ma di un meccanismo articolato che prova a utilizzare tutte le graduatorie disponibili. È il primo vero segnale di apertura verso una maggiore autonomia dell’Italia, con nuove opportunità di reclutamento meno legate al canale unico dei concorsi.

Un momentaneo doppio canale di reclutamento, in attesa di quello strutturale anche su posto comune, sulla falsa riga di quanto avviene già, seppur in modo limitato, sul sostegno.

Il punto di partenza resta la ripartizione tra concorsi e graduatorie ad esaurimento (GaE), che continuano a rappresentare i due pilastri principali del sistema.

Concorsi più “larghi”

Sul fronte concorsuale, non si guarda più soltanto ai vincitori. Una volta coperti i posti con chi ha superato il concorso, entra in gioco anche la platea degli idonei, utilizzabile in misura più ampia rispetto al passato. Questo consente di scorrere le graduatorie in modo più esteso, evitando che restino inutilizzate mentre ci sono ancora cattedre disponibili.

Le GaE continuano a incidere nella distribuzione dei posti, ma con peso variabile a livello territoriale. Dove sono ancora presenti, partecipano direttamente alle assunzioni; dove risultano esaurite, i posti vengono riallocati verso altri canali, evitando blocchi per mancanza di candidati.

Il ruolo degli elenchi regionali

La vera novità è rappresentata dagli elenchi regionali per il ruolo, che intervengono nella fase finale. Quando i posti non vengono coperti né dai concorsi né dalle GaE, entrano in gioco questi elenchi, destinati agli idonei, con priorità su scorrimento prima fascia GPS sostegno e mini call veloce.

Si tratta di uno strumento pensato per intercettare le ultime disponibilità e ridurre al minimo le cattedre scoperte, introducendo maggiore flessibilità nel sistema.

Restano fuori per quest’anno gli idonei del PNRR 3, per questioni di tempistiche: potranno accedere agli elenchi regionali a partire dal 2027.

Una logica diversa

Il cambiamento più evidente è nella logica complessiva: non più canali rigidi e separati, ma un sistema che prova a scorrere tutte le graduatorie fino a esaurimento dei posti.

Sulla carta significa meno sprechi e più assunzioni, valorizzando esperienza e risultati. Nella pratica, però, tutto continuerà a dipendere da due fattori decisivi: numero di posti autorizzati e distribuzione territoriale.