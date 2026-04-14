Immissioni in ruolo 2026: cambia l’ordine di assunzioni con i nuovi elenchi di quest’anno

Nei prossimi giorni verrà pubblicato il decreto attuativo che sancirà l’avvio degli elenchi regionali per l’immissione in ruolo. Solo dopo questo passaggio burocratico fondamentale sarà possibile procedere con l’ufficialità della finestra temporale utile alla presentazione delle domande da parte dei docenti che avranno i requisiti per entrare a far parte di queste graduatorie riservate ai vincitori e agli idonei dei concorsi scuola fino al PNRR 2. Per il PNRR 3, vincitori e idonei dovranno aspettare gli elenchi regionali del 2027.

L’ordine delle immissioni in ruolo

Subito dopo la pubblicazione del decreto, sarà possibile procedere con la presentazione delle domande. Si era parlato di metà aprile, ma a questo punto è probabile che si assista a un rinvio della procedura.

Che ordine seguiranno le immissioni in ruolo 2026 in vista del prossimo anno scolastico? L’istituzione degli elenchi regionali comporta la perdita di una posizione per le GPS sostegno, che da quest’anno interverranno solo in una fase successiva allo scorrimento dei nuovi elenchi regionali.

La priorità resta assegnata alle immissioni in ruolo ordinarie, con GaE e concorsi fino al PNRR 3 con elenco 30%. A quel punto si assegnano i posti eventualmente residui su posto comune e sostegno. Qui scatta l’ordine in cui si inseriscono, per la prima volta, gli elenchi regionali, che avranno precedenza sulle nomine finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia e mini call veloce. Tutte procedure una successiva all’altra che intervengono solo in presenza di posti residui.

La logica dell’allegato A

Le procedure devono essere in ogni caso completate entro il 31 agosto, scadenza di riferimento anche per il bollettino zero relativo alla continuità sul sostegno.

La precedenza degli elenchi regionali si inserisce nella logica della priorità riservata ai concorsi: l’elenco regionale rappresenta in questo senso una nuova versione degli stessi, pensata per agevolare l’assunzione, rendendola più rapida o consentendola anche a chi non si è posizionato utilmente.

Secondo Orizzonte Scuola, il docente già nominato da elenco regionale potrà essere nominato anche da GPS sostegno, considerato che l’allegato A non ha mai ostacolato il passaggio da una nomina all’altra nel corso dello stesso anno scolastico.