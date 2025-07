Scelta 30 scuole 2025: pubblicazione graduatorie definitive di prima fascia dopo l’11 luglio, prima le provvisorie con 10 giorni di tempo per i reclami

C’è tempo fino alla prossima settimana per la scelta delle 30 scuole con l’Allegato G, con la finestra temporale che si chiuderà ufficialmente l’11 luglio, data dopo la quale non sarà più possibile inviare istanza telematica. A quel punto, si potrà procedere con la pubblicazione delle graduatorie definitive di prima fascia.

La pubblicazione delle graduatorie

La pubblicazione delle graduatorie è appunto prevista dopo l’11 luglio. Prima di quella data, verranno pubblicate le graduatorie provvisorie. A quel punto i candidati avranno 10 giorni di tempo per visionarle e presentare eventuali reclami nel caso in cui dovessero riscontrare errori o anomalie. Non verranno concessi altri giorni per i reclami, perché a quel punto, trascorsa questa fase, si procederà con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

Con l’istanza dell’allegato G, il personale ATA inserito o aggiornato nella graduatoria permanente dei 24 mesi ha la facoltà di esprimere le proprie preferenze in merito a un massimo di 30 istituzioni scolastiche nella stessa provincia.

Le scuole scelte consentiranno di essere inclusi nella graduatoria di istituto di prima fascia, in modo da concorrere all’attribuzione di un incarico di supplenza. Per questo vale la pena dedicare qualche minuto in più alla compilazione e alla scelta delle sedi con la massima attenzione.

Differenza tra graduatorie provinciali e di istituto

Il limite di 30 scuole non costituisce un obbligo, dal momento che si possono inserire anche meno scuole. Importante anche ricordare che l’ordine di inserimento delle suole non influisce su eventuali futuri incarichi.

Le graduatorie provinciali 24 mesi sono al momento l’unico strumento per ottenere l’assunzione in ruolo, dal momento che l’immissione in ruolo del personale ata non prevede come per i docenti concorsi strutturati in prove ed esami ma in selezioni basate sui soli titoli.

Le graduatorie sono responsabilità degli Uffici Scolastici Provinciali e costituiscono il canale prioritario per le nomine. Dalle graduatorie di istituto si attinge invece per le supplenze temporanee. Si dividono in tre fasce: prima (derivata dall’allegato G), seconda (DM 75/2001) e terza fascia (triennale).