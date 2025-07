Da domani verifica e ripubblicazione delle Gps 2025: supplenze al 31 agosto 2026 e al 30 giugno 2026 solo per chi presenta le 150 preferenze

In attesa di capire se il ministero concederà o meno la proroga richiesta dai sindacati per lo scioglimento della riserva utile a essere inseriti negli elenchi aggiuntivi, oggi 3 luglio alle ore 23.59 scade ufficialmente il termine per chi ha conseguito il titolo di specializzazione o abilitazione entro il 30 giugno 2025. Molti non ce l’hanno fatta, in virtù degli esami di abilitazione messi in calendario la prima settimana di luglio, e per questo sperano nella proroga, altrimenti resteranno fuori fino al prossimo aggiornamento delle gps previsto per il 2026.

Le priorità dell’elenco aggiuntivo

L’elenco aggiuntivo è successivo allo scorrimento della prima fascia formata nel 2024/25. Non sono considerati dunque i punteggi, dal momento che l’inserimento è in coda, ma ha priorità rispetto alla seconda fascia.

In vista degli interpelli, dopo l’assegnazione delle supplenze gps tramite algoritmo da fine agosto, il possesso dell’abilitazione specifica o del titolo di specializzazione consente di avere priorità nell’attribuzione della supplenza.

Se non dovesse arrivare la proroga del ministero, chi non ha conseguito il titolo entro il 30 giugno, pur avendo richiesto l’inserimento con riserva, resterà in seconda fascia, se già richiesto nel 2024 (OM n. 88/2024).

Nei prossimi giorni si procederà poi con la pubblicazione delle GPS per l’a.s. 2025/26. Prima però si dovrà completare la fase di verifica delle istanze ricevute da parte degli Uffici Scolastici.

I depennamenti

Le graduatorie, pur non essendo aggiornate rispetto a quanto avvenuto nel 2024, potranno essere leggermente diverse in virtù del lavoro svolto negli ultimi mesi da segreterie scolastiche e Uffici provinciali in merito a controllo dei titoli e dei punteggi. Lavoro i cui risultati sono stati pubblicati sui siti degli Uffici Scolastici.

Le graduatorie potranno quindi essere cambiate, in alcune posizioni, in caso di depennamenti per mancanza del titolo di accesso, rettifica dei punteggi, revisione delle preferenze.

Algoritmo e mini call veloce

Queste graduatorie saranno utili per le supplenze al 31 agosto 2026 residue dalle immissioni in ruolo e per tutte le supplenze al 30 giugno 2026 (organico di fatto). Si ottengono supplenze solo se si presenta la domanda annuale per le max 150 preferenze, che dovrebbe essere messa in calendario nei prossimi giorni, con collocazione probabile nella seconda metà di luglio. Le date sono ancora da ufficializzare. I sindacati hanno chiesto la possibilità di confermare in toto la domanda dell’anno scorso per chi l’ha già presentata e non deve apportare variazioni, in modo da risparmiare tempo e non rischiare errori.

Su eventuali posti residui dalle immissioni in ruolo su posto sostegno si potrà partecipare anche alle supplenze finalizzate al ruolo. Se residuano ulteriori posti, si potrà partecipare alla mini call veloce a fine agosto, procedura rapida di sole 48 ore.