Ripubblicazione Gps 2025: cancellazione docenti immessi in ruolo solo nella specifica classe di concorso dell’assunzione, restano inseriti nelle altre

In vista della prossima procedura di assegnazione degli incarichi di supplenza da graduatorie Gps diventa passaggio fondamentale il momento della ripubblicazione delle graduatorie prima dell’avvio dell’algoritmo di fine agosto e in vista della presentazione delle istanze per la scelta delle 150 preferenze fissata probabilmente nelle ultime due settimane di luglio (ancora da ufficializzare).

I docenti immessi in ruolo

Le graduatorie risulteranno aggiornate alla luce del passaggio in prima fascia di chi si è inserito negli elenchi aggiuntivi, in coda, e dei controlli effettuati in questi mesi dalle segreterie scolastiche sui titoli. Una ripulitura che riguarda anche la presenza dei docenti già immessi in ruolo.

Una pulitura in ogni caso parziale, dal momento che secondo la normativa, i docenti già immessi in ruolo non devono essere più presenti in graduatoria ma solo relativamente alla specifica classe di concorso per la quale è avvenuta l’assunzione.

Il contratto a tempo determinato

Una circostanza che non riguarda l’inserimento nelle altre classi di concorso o posti di insegnamento per cui risultano presenti in GPS.

Infatti in base a quanto sancito dall’art. 47 del CCNL, i docenti di ruolo hanno comunque la possibilità di ottenere un contratto a tempo determinato, nel caso in cui abbiano superato l’anno di prova. Chi ha perfezionato questo requisito, ha diritto ad accettare supplenze su altre classi di concorso o insegnamenti diversi rispetto a quelli per cui sono stati stabilizzati.

L’aggiornamento del 2026

Facile prevedere quindi che la ripubblicazione delle gps possa contenere molte novità rispetto a quanto avvenuto un anno fa, in occasione dell’aggiornamento biennale delle stesse. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 2026, mentre quest’anno si è provveduto unicamente all’aggiornamento degli elenchi aggiuntivi, con l’inserimento in prima fascia, in coda, nelle gps di chi ha maturato i requisiti e non vuole perdere l’occasione di ottenere un incarico il prossimo fine agosto.