GPS 2025: sono in corso cancellazioni ed esclusioni dei docenti per le supplenze 2025/26 dagli elenchi aggiuntivi

Ci si avvicina alla ripubblicazione delle graduatorie GPS provinciali in vista dell’assegnazione delle supplenze per il prossimo anno scolastico, comprensiva delle graduatorie di istituto per gli incarichi a tempo determinato 2025/26. Sono già in corso alcune procedure, come quella che terminerà il prossimo 3 luglio e che consentirà lo scioglimento della riserva per i candidati che si sono iscritti negli elenchi aggiuntivi e conseguiranno il titolo di abilitazione o specializzazione sostegno entro il 30 giugno 2025.

Cancellazione con esclusione

Nel frattempo, vista la mole di incombenze con cui avranno a che fare nelle prossime settimane, gli Uffici Scolastici si portano avanti con il lavoro e in questo senso hanno già iniziato a provvedere alla cancellazione con esclusione degli aspiranti che non hanno diritto di permanere in graduatoria, non rientrando nella casistica prevista dal ministero.

Sono candidati che quindi in vista del prossimo anno scolastico e soprattutto delle procedura che stanno per essere avviate, non hanno diritto a comparire nell’elenco aggiuntivo. Non è l’unica procedura in corso, ma è una delle più importanti e va di pari passo con quella ordinaria di modifica o convalida del punteggio in prima o seconda fascia. Per procedere, gli uffici scolastici stanno procedendo con i relativi controlli.

Mancanza di titolo d’accesso

Ma da cosa può dipendere l’esclusione di un candidato dall’elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS 2025/26? quali possono essere le motivazioni? Ci sono alcune casistiche principali e ricorrenti, come l’iscrizione per EEMM ed. motoria alla primaria, senza aver superato l’unico concorso abilitante finora bandito, il DDG n 1330 del 4 agosto 2023.

Vengono poi esclusi i candidati confermati in ruolo nella medesima classe di concorso, mentre possono restare iscritti nelle alte eventuali classi di concorso per le quali erano presenti in graduatoria. Vengono cancellati i docenti per mancanza di titolo d’accesso art. 7 comma 8 O.M. 88/28 o per mancanza dei requisiti di cui all’art. 1 comma 1 del D.M. 26/2025. Uno dei casi è l’iscrizione ad un percorso di abilitazione o specializzazione da concludere entro il 30 giugno 2025.

Assenza di requisiti

Ci sono poi quelli che non hanno i requisiti di cui all’art.3 comma 4 del D.M. 26/2025 o quelli che si sono inseriti con titolo estero e domanda di riconoscimento non presentata entro il 29 aprile 2025 art. 7 comma 4 lettera e) dell’OM n. 88/2024.