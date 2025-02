Graduatorie GPS 2025: in primavera ripubblicazione di prima e seconda fascia con le modifiche a punteggi e posizioni in seguito a controlli ed esclusioni degli Uffici Scolastici

Nonostante i tentativi di presentare emendamenti in merito e petizioni da parte di associazioni di categoria, le graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze del personale docente restano biennali. Il che significa che l’aggiornamento è previsto per il prossimo anno, quando verranno riaperte ufficialmente.

Questo non vuol dire che quest’anno resterà tutto fermo, anzi: in primavera è previsto l’inserimento nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia. Una possibilità riservata a chi otterrà il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025.

Sarà l’occasione per ripubblicare prima e seconda fascia in modo da consentire la visione delle modifiche apportate ai punteggi e alle posizioni in seguito ai controlli. Potranno anche esserci esclusioni disposte dagli Uffici Scolastici. L’unica certezza, è l’assenza di nuovi inserimenti. Non sarò nemmeno possibili modificare la provincia scelta.

In attesa di conferma ufficiale, sappiamo che la finestra temporale utile individuata dal ministero dovrebbe andare dal 14 al 29 aprile. Ci sarà la possibilità, per chi non ha ancora conseguito il titolo, di iscriversi con riserva per poi sfruttare in un secondo momento la finestra che il ministero vorrà apire per ufficializzare il conseguimento del titolo stesso entro il 30 giugno 2025.