Abilitazione 30 cfu: diritto alla priorità sulla seconda fascia se ci si abilita o si specializza nell’anno intermedio

I docenti che hanno completato i 30 CFU per l’abilitazione avranno presto la possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Si tratta di un’opportunità importante per i candidati, permettendo loro di ottenere un accesso privilegiato agli incarichi di supplenza.

Inserimento negli elenchi aggiuntivi

L’abilitazione o la specializzazione acquisita in un anno accademico intermedio rispetto all’aggiornamento biennale delle GPS consente l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia. Sono elenchi pensati per consentire ai docenti di avere priorità rispetto ai colleghi della seconda fascia, aumentando le probabilità di ottenere incarichi di supplenza nelle scuole.

Vantaggi dell’iscrizione agli elenchi aggiuntivi

Chi si iscrive agli elenchi aggiuntivi può accedere alle supplenze prima degli insegnanti in seconda fascia, migliorando significativamente le proprie possibilità di lavoro. E’ un sistema consente di valorizzare il percorso di formazione dei docenti, garantendo loro una posizione più favorevole all’interno del sistema scolastico.

Prossimo aggiornamento generale nel 2026

Nel 2026 si terrà il consueto aggiornamento biennale delle GPS. In quella fase, tutti i candidati verranno inseriti con il meccanismo dell’ordinamento “a pettine”, ovvero in base al punteggio complessivo ottenuto, indipendentemente dalla data di conseguimento dell’abilitazione. Si tratta di un metodo assicura una graduatoria equa, basata su titoli e anzianità di servizio.

Opportunità per i docenti abilitati

Chi ha acquisito i 30 CFU potrà dunque inserirsi l’anno prossimo negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, beneficiando di una posizione vantaggiosa per le supplenze senza dover attendere il 2026. Con l’aggiornamento biennale, la loro posizione verrà consolidata in base al punteggio, permettendo un accesso più stabile alle opportunità di lavoro nella scuola pubblica.