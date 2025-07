Mini call veloce 2025: 48 ore di tempo per la domanda sui posti di sostegno residui dalle assunzioni straordinarie da GPS prima fascia

Si avvicina il momento dell’assegnazione delle supplenze per l’estate 2025 e i docenti precari analizzano le possibilità in vista del prossimo anno scolastico. In attesa della ripubblicazione delle graduatorie Gps, in seguito allo scioglimento della riserva per gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia, in coda, i docenti restano vigili circa la comunicazione delle date di presentazione delle domande per le 150 preferenze.

Call veloce e mini call veloce

Non ci sono ancora date ufficiali, ma è probabile che la finestra temporale sia simile a quella dell’anno scorso, e quindi collocata nella seconda metà di luglio (prima settimana di agosto al massimo, ma il ministero vorrebbe fare prima).

A fine agosto, poi, appuntamento con la mini call veloce. Da diversi anni non è più prevista la call veloce, procedura molto apprezzata per il posto comune. La “call veloce” per i posti comuni è una possibilità che il ministero ha previsto fino al 2021.

Poi è stata sospesa, e per il momento non sembra che il ministero abbia intenzione di ripristinarla. Resta invece in funzione la “mini call veloce”, procedura che fa riferimento ai posti di sostegno residui dalle assunzioni straordinarie da GPS prima fascia.

Il nuovo esercito di specializzati

Per quest’anno il ministero ha deciso di consentire ancora questa possibilità, anche se l’anno scorso non sono stati molti i posti assegnati, e anche quest’anno potrebbe essere una possibilità abbastanza limitata, che in ogni caso alcuni docenti avranno la possibilità di sfruttare.

Probabile che in caso di insuccesso anche quest’anno, dall’anno prossimo possa essere messa in pausa, per eventualmente rivalutarne l’utilizzo più avanti. Molto dipenderà anche dal mantenimento della nuova norma sulla conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia e da cosa accadrà nel mondo del sostegno con l’invasione di nuovi specializzati in virtù del nuovo doppio canale di specializzazione formato da Tfa e Corsi abbreviati Indire e universitari. Soprattutto alla luce delle parole del ministro Valditara, che ha assicurato come le nuove specializzazioni sul sostegno non saranno fini a loro stesse ma saranno inserite in un piano di graduale immissione in ruolo nei prossimi anni. La domanda per la mini call veloce verrà aperta a fine agosto in una finestra temporale limitata di 48 ore.