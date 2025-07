Stipendio Noipa luglio 2025: per docenti e Ata conferma del taglio del cuneo fiscale, raddoppio ivc e conguagli fiscali

Dopo lo stipendio del mese di giugno, caratterizzato dall’inclusione del taglio del cuneo fiscale per il personale scolastico avente diritto, comprensivo degli arretrati da gennaio a maggio 2025, nelle prossime ore verrà elaborato il pagamento Noipa del mese di luglio 2025, che conterrà anch’esso delle novità.

Confermato il taglio del cuneo fiscale

Il mese di luglio sarà caratterizzato dalla conferma del taglio del cuneo fiscale, che consentirà di mantenere importi più alti rispetto al passato. Naturalmente mancheranno gli arretrati, ormai interamente saldati. A rendere la busta paga leggermente più rotonda, l’aumento dell’indennità di vacanza contrattuale, in attesa della firma sul rinnovo del contratto scuola che potrebbe arrivare già in estate, in modo da consentire di inserire gli aumenti previsti in busta paga entro fine anno.

Si parla di 140 euro in media a dipendente scolastico. L’importo di luglio sarà comprensivo di rimborsi 730 e conguagli fiscali. A luglio infatti è prevista l’integrazione delle dichiarazioni dei redditi e la liquidazione dei relativi crediti o debiti IRPEF.

Importi entro il 3 luglio

La visualizzazione degli importi è prevista per il 2-3 luglio 2025. Solitamente è visibile già prima anche alla fine del mese precedente, ma questa volta c’è un leggero ritardo dovuto alla fase di integrazione tra gli importi mensili e i dati fiscali provenienti dalle dichiarazioni 730 già elaborate dall’Agenzia delle Entrate.

Le novità principali dello stipendio saranno caratterizzate, come detto, dalla conferma del taglio del cuneo fiscale, applicato per la prima volta a giugno, comprensivo del saldo dei mesi precedenti. Altra novità sarà l’adeguamento dell’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), come previsto dal rinnovo del contratto collettivo.

I conguagli fiscali

Infine, ci sarà l’inserimento dei conguagli fiscali derivanti dal modello 730, che varranno sia come debito che come credito.

I dipendenti che hanno inviato la dichiarazione entro i primi dieci giorni di luglio, ma oltre i termini ordinari, otterranno un’emissione speciale. Per loro è previsto che il rimborso fiscale venga liquidato separatamente, mediante cedolino dedicato.