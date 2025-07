Scelta max 30 scuole 2025: domande entro l’11 luglio, si possono importare automaticamente le scuole indicate l’anno scorso

L’estate della scuola fa rima con istanze, non solo per il personale docente chiamato, tra le altre cose, alla presentazione della domanda per le max 150 preferenze a fine luglio, ma anche per il personale Ata.

A cosa seve l’Allegato G

Che in questi giorni è chiamato alla presentazione dell’Allegato G per la scelta delle 30 scuole. La presentazione della domanda è possibile fino al prossimo 11 luglio.

Scegliendo le max 30 scuole, i candidati esprimono la loro preferenza per essere inseriti in graduatoria di istituto. E’ una fase che segue l’inserimento nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi. Per inviare la domanda bisogna fare riferimento alla piattaforma Polis – Istanze online.

I sindacati per la domanda delle max 150 preferenze riservata ai docenti, hanno richiesto che si applichi la stessa procedura riservata al personale Ata, ovvero la possibilità di importare automaticamente le scuole indicate l’anno precedente. Questo consente a chi è soddisfatto delle scelte effettuate un anno fa di procedere più rapidamente all’inoltro della domanda riducendo il rischio di commettere errori.

L’ordine delle scuole

Il limite delle 30 scuole deve essere inteso come soglia massima e non obbligatoria, dal momento che la domanda è valida anche se il candidato seleziona una sola scuola.

Inevitabile che più se ne inseriscono, maggiori saranno le possibilità si essere convocati.

Non è invece importante l’ordine con cui si selezionano le scuole. Per l’assegnazione degli incarichi infatti fa fede il punteggio in graduatoria dell’aspirante, in base all’anzianità di servizio (almeno 23 mesi e 16 giorni).

Chi non provvede all’invio della domanda può comunque continuare a ottenere convocazioni, ma non nell’ambito delle 30 scuole.

Fa arte delle graduatorie ATA 24 mesi, chiamate anche graduatorie permanenti di prima fascia, permette di accedere alle supplenze annuali e alle immissioni in ruolo. Per accedere a queste graduatorie, è necessario aver maturato almeno 23 mesi e 16 giorni di servizio nel profilo di riferimento.

La pubblicazione delle graduatorie

Possono accedere solo coloro i quali sono già inseriti in terza fascia, in possesso dei titoli richiesti per ciascun profilo.

Una volta conclusa la fase di invio delle domande, verranno pubblicate le graduatorie in base alle quali ogni ambito territoriale competente procederà con le convocazioni per le immissioni in ruolo, in base al contingente autorizzato. Spesso alla fine di questa procedura residuano comunque posti. In questo caso, si passa all’assegnazione di supplenze annuali (al 30 giugno o 31 agosto), sempre sulla base della graduatoria 24 mesi. Se residuano ulteriori posti si passa alle graduatorie d’istituto.