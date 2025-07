Valutazione percorsi straordinari nell’aggiornamento delle GPS: ecco perché chi ha i requisiti per l’accesso al percorso Indire potrebbe scegliere di partecipare al TFA sostegno

Non ci sono ancora certezze su quanto saranno valutati i percorsi straordinari sul sostegno nell’aggiornamento delle GPS. Si dà pe scontato che Corsi Indire e universitari abbreviati riservati a triennalisti e specializzati estero non avranno la stessa spendibilità in termini di punteggio del Tfa, in virtù della mancanza di prova selettiva. Ma fino a quando non ci saranno comunicazioni in tal senso da parte del ministero, ogni ipotesi resta valida.

L’aggiornamento Gps

Il problema è che è un’informazione che andrebbe data prima possibile. Anzi, serviva per… ieri. Nel senso che chi è in possesso del requisito dei tre anni di servizio utili per l’accesso ai percorsi straordinari, potrebbe ugualmente decidere di partecipare invece al Tfa proprio in virtù dei punteggi non conferiti in sede di aggiornamento Gps.

Al contrario, se non fosse ufficializzata questa circostanza, difficilmente chi ha i requisiti per i percorsi abbreviati sceglierebbe un corso più lungo e costoso come il Tfa, se anche l’unico vantaggio dei punti in più in Gps verrebbe meno.

Il Tfa infatti durerà almeno il doppio dei Corsi Indire, 8 mesi contro i 4 degli Indire, e terminerà entro il prossimo 30 giugno 2026.

Il doppio canale di specializzazione sul sostegno durerà invece la metà e sarà bandito in contemporanea con i corsi organizzati da Indire e dalle Università (anche telematiche), riservati a docenti con specifici requisiti di accesso.

L’esonero dalla preselettiva

Per accedere alle preselettive del TFA sostegno non è richiesto aver già svolto servizio di insegnamento.

La preselettiva è risparmiata a chi nei dieci anni scolastici precedenti ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.

Il servizio è valido, sia su posto sostegno che posto comune come titolo per la formazione della graduatoria finale, se il Bando dell’Università di riferimento lo fa rientrare tra i titoli valutabili.

Ma non è indispensabile, quindi anche chi non ha i tre anni di servizio su posto sostegno specifico, può partecipare alle selezioni per l’accesso al TFA sostegno X ciclo.