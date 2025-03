Tfa sostegno 2025: chi non possiede i tre anni di servizio per l’accesso al percorso di specializzazione dovrà passare attraverso una selezione

Il TFA sostegno X ciclo dovrebbe essere avviato a breve, ma il Ministero deve ancora definire il contingente per il triennio. Nel frattempo, l’attenzione ai percorsi di specializzazione INDIRE solleva interrogativi su tempi, posti disponibili e università coinvolte.

I requisiti

Per accedere al percorso, nella scuola dell’infanzia e primaria sono richiesti il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/02 o la laurea in Scienze della Formazione Primaria. Nella scuola secondaria, invece, è necessaria una laurea magistrale, un titolo equipollente coerente con le classi di concorso, oppure un diploma ITP. Non è necessario possedere i 24 CFU per l’accesso. Tuttavia, non tutti possono iscriversi: gli insegnanti di Religione cattolica, così come coloro che appartengono a classi di concorso ormai ad esaurimento, non sono ammessi alla selezione.

Il processo di selezione prevede una prova preselettiva, che viene omessa solo se il numero di candidati non supera il doppio dei posti disponibili, seguita da una prova scritta e/o pratica e da un colloquio orale. Nel IX ciclo, i docenti con almeno tre anni di servizio su sostegno negli ultimi cinque anni hanno avuto accesso diretto fino a un massimo del 35% dei posti disponibili. Questa possibilità è garantita fino al 31 dicembre 2024, ma al momento non è chiaro se verrà prorogata.

Le date

Un ulteriore elemento di incertezza riguarda il rapporto tra il TFA sostegno e i percorsi di specializzazione INDIRE da 40 CFU, destinati ai docenti con tre anni di servizio. Non si sa ancora come questi percorsi si intrecceranno con il TFA tradizionale.

Le date di iscrizione al TFA X ciclo non sono ancora state rese note, ma è certo che chi non ha maturato tre anni di servizio dovrà necessariamente affrontare il processo di selezione per accedere al percorso di specializzazione.