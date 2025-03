Proroga Ciad Ata: trenta giorni in più per non decadere dalle graduatorie di terza fascia, ma potrebbero non bastare

Il ministero sembra intenzionato a concedere la tanto attesa proroga per l’ottenimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD). La proroga dovrebbe essere di un solo mese, sufficiente però a ottenere il requisito necessario per non decadere dalle graduatorie di terza fascia ATA. Questa dilazione dei termini consentirà ai candidati che hanno presentato domanda con riserva di inserirsi a pieno titolo.

Trenta giorni di proroga

Non è ancora ufficiale dal ministero, tuttavia la fonte sarebbe proprio il Mim. Se la scadenza sarà confermata, verrebbe aggiornata al 30 maggio, quindi un mese dopo la decisione presa inizialmente che fissava la scadenza al 30 aprile.

Una buona notizia, ma probabilmente non risolutiva, alla luce di alcune circostanze. A cominciare dai tempi di conseguimento della CIAD, che comporta in molti casi il superamento di più esami fino all’esame Accredia. Trenta giorni in più nella maggior parte dei casi non basteranno.

Resta poi la problematica dell’esiguo numero di enti certificatori. Ne è stato recentemente aggiunto un altro, ma sono ancora pochi. In generale in ogni caso si ha la sensazione di una insufficiente campagna di informazione, con la conseguenza che molti candidati non sono ancora a conoscenza di tempistiche e caratteristiche della CIAD. Non sono pochi i candidati che hanno inserito la CIAD non valida e non sanno come risolvere.

Proporzioni inadeguate

I numeri forniti dal ministero parlano di 200mila certificazioni a fronte di 2 milioni di domande, proporzione inadeguata rispetto agli aspiranti in graduatoria. Basterà un mese per risolvere? Difficile dirlo.

Ricordiamo che il conseguimento della Ciad è tassativo, dal momento che senza si decade dalle graduatorie. Lo sancisce il CCNL 2019/21 che ha stabilito che la certificazione digitale è requisito di accesso per tutti i profili, ad eccezione del collaboratore scolastico.

Chi si è inserito con riserva e non consegue la CIAD entro la scadenza decade dalla graduatoria. Fa eccezione la figura del collaboratore scolastico, se profilo scelto in fase di presentazione della domanda.

Le caratteristiche di validità

La CIAD è valida se fa riferimento al Framework europeo: DigComp 2.2, se il riferimento e il marchio dell’organismo di certificazione accreditato e se il marchio Accredia è completo del numero di registrazione dell’accreditamento.