Nuovo concorso ATA per 300 collaboratori scolastici: uscito il bando, domande online dal 13 febbraio

E’ stato bandito un nuovo concorso straordinario per il Personale Ata. La procedura è stata indetta dalla Provincia autonoma di Trento per l’assunzione a tempo indeterminato di 300 collaboratori scolastici ATA (categoria A).

I requisiti

Tipologia di selezione : il concorso è per titoli ed esami .

: il concorso è . Data di apertura delle domande : dal 13 febbraio 2025 (solo online).

: (solo online). Requisiti principali : Almeno 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni scolastici nelle scuole della Provincia autonoma di Trento. Essere nelle graduatorie provinciali o d’istituto della provincia o negli elenchi MAD attivi alla scadenza del bando. Non avere già un contratto a tempo indeterminato come ATA o assistente educatore nella Provincia di Trento.

: Prova d’esame : Test scritto a risposta multipla con 30 domande in 40 minuti . Punteggio minimo richiesto : 18/30 .

:

Graduatorie per chi non ha i requisiti

Sono previste anche graduatorie d’istituto per chi non ha i requisiti per partecipare al concorso ma ha Diploma triennale o quinquennale + almeno 30 giorni di servizio come collaboratore scolastico, Licenza media + almeno 180 giorni di servizio come collaboratore scolastico.

Retribuzione e posti riservati

Stipendio base : 12.841,92 euro lordi annui , con vari assegni e indennità aggiuntive .

: , con vari . Riserva di posti : 30% per militari volontari delle forze armate. 15% per chi ha completato il servizio civile universale senza demerito.

:

Come fare domanda

Esclusivamente online tramite autenticazione con SPID, CIE, CNS o CPS. Costo di partecipazione di 25 euro per chi partecipa al concorso, 5 euro per chi si inserisce solo nelle graduatorie d’istituto. Il pagamento avviene tramite PagoPA. Il concorso rappresenta un’importante opportunità per ottenere un posto fisso come collaboratore scolastico nella Provincia di Trento. Chi è interessato deve verificare i propri requisiti e presentare la domanda online a partire dal 13 febbraio 2025.

