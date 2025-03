Concorso straordinario ATA per collaboratori scolastici: domande entro il 17 marzo anche per graduatorie d’istituto per la provincia di Trento

C’è ancora tempo fino alle ore 14 del 17 marzo per presentare domanda di partecipazione al concorso straordinario per 300 collaboratori scolastici a tempo indeterminato nella provincia di Trento. La scadenza coincide con la possibilità di presentare anche le domande per l’inserimento nelle graduatorie di istituto. Le domande dovranno essere inviate attraverso il sito ufficiale http://www.vivoscuola.it/.

I requisiti

I requisiti per prendere parte alla selezione comprendono il possesso, negli ultimi otto anni scolastici, di almeno tre anni di servizio nel profilo di collaboratore scolastico – categoria A, presso istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento. Sarà necessario essere inclusi nelle graduatorie provinciali o d’istituto della provincia o, in alternativa, negli elenchi delle messe a disposizione per il profilo professionale di collaboratore scolastico. Non potranno partecipare coloro che risultano già assunti a tempo indeterminato come personale ATA o assistente educatore della Provincia autonoma di Trento.

Le graduatorie di istituto

Il ricorso alle graduatorie di istituto sarà una prerogativa dei dirigenti scolastici, una prassi finalizzata alla copertura dei posti vacanti e delle supplenze temporanee. I requisiti per aver diritto all’inserimento sono il possesso di un attestato o diploma di qualifica triennale, un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quadriennale o quinquennale, accompagnato da almeno 30 giorni di servizio nel profilo di collaboratore scolastico nella provincia di Trento. In alternativa, sarà possibile accedere con un diploma di licenza media e almeno 180 giorni di servizio nello stesso profilo e nella stessa provincia. Sarà considerato anche l’anno scolastico 2024/2025 ai fini del computo del servizio.

Il servizio prestato nelle scuole della provincia di Trento potrà essere valutato anche nelle graduatorie ATA di altre province, sia di prima che di terza fascia. Sarà possibile ottenere fino a 6 punti all’anno, con una valutazione di 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore ai 15 giorni.