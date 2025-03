Posti disponibili a settembre per docenti: l’elenco aggiornato in seguito alle richieste di pensionamento

Il processo di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026 è in corso, con importanti scadenze e procedure da seguire. Il personale docente e ATA ha presentato le domande di pensionamento entro il 21 ottobre. Successivamente, gli uffici scolastici provinciali procederanno con le verifiche necessarie per determinare i posti che si renderanno disponibili a partire dal 1° settembre 2025, a seguito dei pensionamenti.

Le verifiche Inps

Entro il 22 aprile, l’INPS effettuerà le verifiche sulle domande presentate, e solo dopo tale accertamento sarà comunicato l’esito delle domande. La disponibilità dei posti sarà influenzata non solo dai pensionamenti ordinari, ma anche dall’esito delle domande presentate per Quota 103 e Opzione donna, le cui scadenze erano fissate al 28 febbraio. Inoltre, rimane da definire l’impatto della possibilità di trattenimento in servizio, per cui gli uffici scolastici sono in attesa di indicazioni operative.

Questo quadro generale offre una panoramica delle fasi e dei fattori che determineranno la disponibilità dei posti per la mobilità del personale scolastico nel 2025/2026, come indicato nella circolare ministeriale del 25 settembre 2024. Per il momento questo è l’elenco dei posti disponibili.