Stipendio maggio docenti 2026 visibile: su Noipa si può già verificare l’importo del mese

Lo stipendio di maggio per docenti e personale ATA, sia a tempo indeterminato sia con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto 2026, è già consultabile nell’area riservata di NoiPA.

Gli importi di maggio

L’importo non presenta sorprese rispetto ai mesi scorsi: la cifra è visibile sia da piattaforma che da app e seguirà la consueta tempistica di pagamento. L’accredito, infatti, è previsto intorno al 22 maggio, anticipato al venerdì considerando che il 23 cade di sabato.

Per il cedolino dettagliato, invece, serve ancora un po’ di pazienza: comparirà a ridosso del pagamento, indicativamente tra il 18 e il 20 maggio. Solo in quel momento sarà possibile consultare tutte le voci nel dettaglio, dallo stipendio base alle eventuali trattenute o conguagli.

Gli stipendi di maggio iniziano a muoversi: per docenti e personale ATA, sia di ruolo sia con contratto in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto 2026, l’importo è già comparso nell’area riservata di NoiPA.

Nessuna novità rispetto al mese precedente

Nessun colpo di scena rispetto ai mesi precedenti, come aprile: la cifra è in linea con quelle già viste e può essere controllata comodamente anche da smartphone. Come da calendario consolidato, il pagamento arriverà intorno al 22 maggio, con accredito anticipato al venerdì perché il giorno successivo cade nel weekend.

Diverso il discorso per il cedolino completo: quello “vero”, con tutte le voci nel dettaglio, dallo stipendio base alle trattenute, fino a eventuali conguagli, si farà attendere ancora qualche giorno. La pubblicazione è attesa tra il 18 e il 20 maggio, proprio a ridosso dell’accredito.

In sintesi: l’importo c’è già, i soldi stanno per arrivare, ma per vedere ogni singola voce bisognerà aspettare ancora un ultimo passaggio.