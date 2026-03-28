Stipendio docenti aprile 2026: già visibile in attesa della firma per gli aumenti della prossima settimana

Aprile potrebbe essere il mese dei nuovi aumenti di stipendio docenti in virtù del nuovo rinnovo di contratto che le parti intendono sottoscrivere, per quel che riguarda la parte economica, il primo del mese nel prossimo incontro fissato all’Aran. Questo non vuol dire che già ad aprile ci saranno i nuovi aumenti che dovrebbero invece essere erogati in due tranche successive, più il saldo degli arretrati relativi, come sempre accade quando si firma un contratto già avviato.
La data di accredito
Nel frattempo, negli ultimi giorni di marzo, come spesso accade, è già visibile l’importo dello stipendio del mese di aprile per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto 2026. Il personale scolastico lo può già visualizzare all’interno della propria area riservata di NoiPA.
Tra circa un mese invece l’importo verrà accreditato. Bisognerà attendere come sempre il 23 del mese. La buona notizia è che non ci sono tassazioni particolari nel mese di aprile, per cui la rata del quarto mese dovrebbe essere sostanzialmente allineata a quello che ci si aspetta sul fronte degli importi.
La parte normativa
Tornando alla firma del nuovo contratto scuola, secondo il cronoprogramma presentato ai sindacati, se davvero ad aprile si riuscisse a firmare il nuovo contratto, i primi aumenti potrebbero essere inseriti in busta paga già a partire dal prossimo mese di luglio. Poi ci si concentrerebbe sulla parte normativa, altrettanto complessa, che includerà la discussione relativa alla richiesta dei sindacati di inserire i buoni pasto nella parte contrattuale inizialmente almeno dei docenti, e poi degli ATA.
FAQ
1. Quando arriveranno i nuovi aumenti di stipendio per i docenti?
Se il contratto sarà firmato ad aprile, i primi aumenti potrebbero arrivare in busta paga a partire da luglio.
2. Gli aumenti saranno erogati subito in un’unica soluzione?
No. Gli aumenti saranno distribuiti in due tranche, a cui si aggiungerà il pagamento degli arretrati.
3. Quando viene pagato lo stipendio di aprile 2026?
L’accredito è previsto come sempre intorno al 23 del mese, visibile già a fine marzo su NoiPA.
4. Lo stipendio di aprile subirà variazioni particolari?
No. Non sono previste tassazioni aggiuntive, quindi l’importo dovrebbe essere in linea con i mesi precedenti.
5. Cosa prevede la trattativa contrattuale oltre agli aumenti?
Dopo la parte economica, si passerà alla parte normativa, con temi come l’introduzione dei buoni pasto per docenti e ATA.