Gps sostegno 2026: via libera alla procedura straordinaria per l’assunzione dei precari il prossimo settembre

Superato anche l’ostacolo del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in vista della stabilizzazione dei docenti di sostegno in ottica prossimo anno scolastico. Nei giorni scorsi il CSPI ha espresso parere favorevole dando di fatto il via libera allo schema di decreto relativo alla procedura straordinaria per l’assunzione dei docenti di sostegno precari.

L’equiparazione dei corsi sostegno

Tutto liscio? No, perché comunque il CSPI ritiene che ci siano alcune criticità persistenti che il ministero dovrebbe attenzionare. Ricordiamo che non si tratta di un parere vincolante e di indicazioni che il ministero è obbligato a seguire, e infatti si sa già che per quel che riguarda l’equiparazione tra punteggio TFA e Corsi Indire, non ci saranno scossoni.

Il CSPI si limita a segnalare che dovrebbero essere portati avanti in questo senso interventi mirati. In ogni caso l’approvazione all’unanimità dello scorso 26 marzo 2026 costituisce il superamento di uno scoglio decisivo in vista delle stabilizzazioni del prossimo anno scolastico 2026/2027.

Con questa misura, come già avvenuto lo scorso anno, il ministero punta a stabilizzare altri docenti di sostegno dopo le procedure straordinarie di immissione in ruolo da elenchi regionali e prima della mini call veloce. Il decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito si riferisce alla “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall’articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante «Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164”.

La continuità sul sostegno

Con questo decreto si dà attuazione alla norma transitoria che permetterà l’assunzione dei docenti specializzati inseriti nella prima fascia delle GPS sostegno. Prima a tempo determinato, per poi passare al tempo indeterminato sui posti vacanti dopo le immissioni in ruolo ordinarie.

Lo scopo è assicurare continuità didattica sul sostegno, e fa il paio con la conferma della norma che consente la continuità sul sostegno su richiesta dei genitori degli studenti.

FAQ

1. Il CSPI ha approvato la procedura straordinaria per il sostegno?

Sì. Il CSPI ha espresso parere favorevole, dando il via libera allo schema di decreto per l’assunzione dei docenti di sostegno.

2. Le criticità segnalate dal CSPI cambieranno la procedura?

No. Il parere non è vincolante e non sono previste modifiche sostanziali, compresa l’equiparazione tra TFA e Corsi Indire.

3. Chi può essere assunto con questa procedura straordinaria?

I docenti specializzati inseriti nella prima fascia GPS sostegno.

4. Come avviene l’assunzione tramite questa procedura?

Prima con un incarico a tempo determinato su posto vacante, poi con il passaggio al ruolo a tempo indeterminato.

5. Qual è l’obiettivo della misura?

Garantire continuità didattica agli studenti con disabilità e coprire i posti di sostegno rimasti vacanti dopo le procedure ordinarie.