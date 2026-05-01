Modello B supplenze: ancora dieci giorni di tempo per inviare la domanda, che provincia si può scegliere

Ci sono ancora dieci giorni di tempo per provvedere alla compilazione e invio del Modello per essere inseriti nelle graduatorie d’istituto di prima fascia. La finestra temporale aperta nei giorni scorsi dal ministero si chiuderà infatti il prossimo 11 maggio 2026. Questa procedura riguarda chi è presente nelle graduatorie GAE 2026-2028. A fine luglio invece, sarà la volta delle domande per le max 150 preferenze per partecipare alle supplenze mediante algoritmo e alle immissioni in ruolo straordinarie come scorrimento prima fascia gps sostegno e mini call veloce, oltre alla conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.

Come inviare domanda

Il modello B invece è utile per essere inclusi nelle graduatorie d’istituto di prima fascia del personale docente. Possono partecipare solo gli iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296. L’unica modalità valida per partecipare è quella telematica, mediante il sistema POLIS del MIM.

La domanda consente di scegliere un massimo di venti istituzioni scolastiche della provincia prescelta per le classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado. Se invece si partecipa per infanzia e primaria, il limite scende a 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.

Chi ha diritto a presentare domanda può iscriversi nella I fascia delle graduatorie di istituto con la stessa provincia o una provincia diversa rispetto a quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.

La scelta della provincia

Chi invece partecipa nelle graduatorie ad esaurimento di due province, deve scegliere la stessa provincia di inclusione nelle graduatorie di istituto di I fascia corrispondente a quella prescelta per le supplenze.

L’articolo 3, comma 4, dell’O.M. 16 febbraio 2026, n. 27 specifica che “Per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.”