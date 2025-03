Cattedre disponibili da settembre 2025: prosegue la pubblicazione degli elenchi da parte degli uffici scolastici in seguito alle richieste di pensionamento

Dopo la presentazione delle domande di cessazione dal servizio da parte del personale docente e ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici Scolastici Provinciali hanno avviato la procedura di pubblicazione degli elenchi dei posti rimasti disponibili a seguito dei pensionamenti previsti dal 1° settembre 2025.

Verifiche entro il 22 aprile

Secondo quanto indicato nella circolare ministeriale del 25 settembre 2024, l’esito delle richieste sarà noto solo dopo l’accertamento da parte dell’INPS, che dovrà concludere le verifiche entro il 22 aprile.

Bisognerà inoltre considerare l’impatto delle domande presentate entro il 28 febbraio per Quota 103 e Opzione Donna, che potrebbero influenzare ulteriormente il quadro delle disponibilità.

Gli elenchi disponibili

Resta ancora incerta la questione del trattenimento in servizio, per la quale gli Uffici Scolastici non hanno ancora ricevuto indicazioni operative. Nel frattempo però ci sono già diversi elenchi disponibili pubblicati dagli Uffici scolastici provinciali, che possono contribuire ad avere una prima idea delle cattedre rese disponibili dalle richieste di pensionamento. Va considerato che anche se i controlli dell’Inps sono ancora in corso, la gran parte di esse saranno accolte e solo una piccola parte sarà rigettata, dunque si tratta di elenchi abbastanza affidabili e definitivi.