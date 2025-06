Algoritmo Gps 2025: l’unico caso in cui si può essere scavalcati con punteggio più alto da docente con conferma sul sostegno

Si avvicina il momento della scelta delle 150 preferenze per l’assegnazione in ottica prossimo anno scolastico delle supplenze da graduatorie gps, operazione propedeutica, quest’anno, anche a quella inerente la conferma del docente di sostegno su conferma della famiglia, che avverrà contestualmente all’avvio dell’algoritmo e che quindi si intreccia con l’assegnazione degli alti incarichi.

In attesa del nuovo ricorso

Cresce l’attesa per la procedura e crescono i dubbi, insieme alla preoccupazione di chi non è beneficiario di conferma da parte delle famiglie e teme di essere penalizzato, vedendosi scavalcato da docenti con punteggio inferiore. Nonostante le molte rassicurazione del ministero, la situazione è ancora oggetto di incertezza, e all’orizzonte c’è un nuovo ricorso il 19 novembre dopo quello respinto dal Tar, che analizzerà la questione alla luce degli incarichi assegnati, per ravvisare eventuali anomalie.

Come si comporterà l’algoritmo per quel che riguarda la priorità da assegnare tra docenti con continuità e docenti con punteggio più alto ma senza continuità? In altre parole, fanno bene i docenti non destinatari di conferma a temere, se in possesso di una buona posizione in GPS, di essere superati da chi ha meno punti ma beneficia della continuità.

L’assegnaizone degli incarichi

Potrebbe succedere, ma si tratta di un’evenienza inerente una sola fattispecie. In generale, non può accadere. A meno che entrambi i docenti rientrino nel primo bollettino delle nomine.

Se si verifica questa circostanza, il docente con continuità sarà confermato nella stessa scuola. Cosa accadrà al collega che quella scuola l’aveva scelta e poteva vantare anche un punteggio superiore in Gps, ma non beneficiava della richiesta di continuità da parte della famiglia? Per il docente in questione, scatterà l’assegnazione di un incarico secondo la posizione in GPS.

L’importanza del primo bollettino

Il docente con continuità, se non compare nel primo bollettino, non potrà essere confermato e parteciperà alla normale assegnazione di alti incarichi in base al suo punteggio in graduatoria e alle preferenze selezionate in fase di presentazione di istanza per la scelta delle max 150 scuole.