Concorsi scuola PNRR: iniziata a sorpresa la pubblicazione dell’integrazione delle graduatoria con gli idonei fino al 30%

Sono iniziate le pubblicazioni delle graduatorie dei concorsi Pnrr integrate con il 30% degli idonei, come disposto dal decreto scuola di recente approvazione. Il primo uffici scolastico regionale a provvedere in tal senso è l’USR Sicilia. La graduatoria si riferisce al concorso PNRR1, e contiene come da nuova normativa ministeriale l’integrazione fino al 30% di candidati idonei.

Pubblicazione inattesa

Una pubblicazione che forse nessuno si aspettava potesse arrivare così presto, e che potrebbe fare da apripista nei prossimi giorni alla pubblicazione da parte di alti uffici scolastici regionali, in base alle disposizioni contenute nel Decreto Scuola. La graduatoria pubblicata è la A064 del Concorso PNRR1 DDG n. 2575/2023.

Una graduatoria che a suo modo resterà storica considerato che è la prima che attua le nuove disposizioni che hanno reso, al contrario di quanto previsto nei bandi, le graduatorie di Pnrr 1 e Pnrr 2 a scorrimento. Da capire se anche il Pnrr 3, che verrà bandito a fine anno, verrà poi inserito in questo contesto.

La situazione delle altre graduatorie

Non è detto che tutti gli altri uffici regionali si allineino subito, considerato che per procedere è necessario che l’integrazione delle graduatorie e la quota del 30 per cento rappresenta una quota aggiuntiva di posti rispetto all’integrazione della graduatoria con le eventuali rinunce ed è fatta a valle delle stesse.

Questo almeno quanto contenuto nel documento di analisi del testo alla Camera. Evidentemente nel caso dell’USR Sicilia pe la graduatoria pubblicata A064 del Concorso PNRR1 DDG n. 2575/2023, le assunzioni dei vincitori sono già state completate e le integrazioni dei vincitori rinunciatari già effettuate per tutte le regioni di cui USR Sicilia è responsabile (Sardegna, Sicilia, Toscana).

Il computo dell’integrazione del 30% porta in Sardegna con posti a bando 2 all’integrazione del 30% con 1 posto. In Sicilia i posti a bando sono 2 e l’integrazione del 30% porta 1 posto. In Toscana i posti a bando sono 2 e l’integrazione del 30% comporta 1 posto.