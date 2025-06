Aggiornamento graduatorie Gps 2025: in arrivo la pubblicazione degli elenchi dopo le operazioni di nomina

Cresce l’attesa per la ripubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze GPS, che soprattutto in seconda fascia potranno essere caratterizzate da molti cambiamenti in virtù del passaggio in prima fascia negli elenchi aggiuntivi, in coda, di chi ha partecipato alla procedura nelle ultime settimane, compreso chi sta sciogliendo la riserva come da normativa in questi giorni. Le graduatorie saranno ripubblicate prima delle operazioni di nomina per l’a.s. 2025/26.

Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia

L’operazione servirà anche ad epurare gli elenchi da chi non deve più farne parte e quindi sarà cancellato dalle stesse. L’aggiornamento vero e proprio delle graduatorie avverrà l’anno prossimo, essendo biennali, ed essendoci stato l’ultimo aggiornamento nel 2024.

Chi si è inserito negli elenchi aggiuntivi in coda alla prima fascia con riserva può sciogliere la riserva stessa entro il prossimo 3 luglio, purché ottenga il titolo entro il 30 giugno 2025.

Gli elenchi aggiuntivi consentono negli anni intermedi di vigenza delle graduatorie biennali a chi consegue il titolo di abilitazione e/o specializzazione di non perdere un anno inserendosi subito, anche se in coda, in prima fascia.

Far parte delle GPS posto comune e sostegno consente di partecipare al conferimento degli incarichi di supplenza al 30/06 e al 31/08, tramite la procedura informatizzata, in caso di esaurimento o incapienza delle GaE.

Cancellazione e sanzioni

La cancellazione riguarda i docenti immessi e confermati in ruolo (a.s. 24/25) nella stessa classe concorso/posto di inclusione in graduatoria, quelli di sostegno assunti a tempo determinato con incarico finalizzato all’assunzione a tempo determinato nel 24/25 e confermati in ruolo per il 25/26. Vengono cancellati anche coloro i quali in seguito dei controlli effettuati dalla scuola in cui hanno stipulato il primo contratto di supplenza nel biennio di vigenza delle graduatorie, sono risultati privi del titolo di accesso. Naturalmente vengono cancellati anche coloro i quali hanno chiesto in prima persona l’eliminazione del proprio nome dall’elenco per motivi e scelte personali.

Diverso il discorso delle sanzioni: sono esclusi dal conferimento delle supplenze 2025 coloro i quali hanno abbandonato il servizio prestato su incarico al 30/06 o al 31/08.