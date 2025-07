Graduatorie provvisorie assegnazioni provvisorie 2025: entro il 26 luglio chiusura delle istanze, poi verifica e pubblicazione delle definitive

Tra i tanti appuntamenti attesi in questo luglio-agosto che come sempre determina il futuro di molti insegnanti in vista del prossimo anno scolastico, c’è quello con le assegnazioni provvisorie, che si lega a doppio filo al contratto della mobilità utile per i prossimi tre anni.

La presentazione delle domande

E’ una delle procedure più vicine all’avvio, probabilmente la più imminente insieme alla procedura per la presentazione della domanda per le max 150 preferenze di cui si discuterà il prossimo martedì 8 luglio tra ministero e sindacati in occasione della presentazione della circolare per le supplenze. Probabilmente in quella data, se non dovessero insorgere motivi di distanza tra le parti, verrà anche annunciata la finestra temporale utile alla presentazione delle istanze utili all’ottenimento delle supplenze tramite algoritmo per il prossimo anno scolastico.

Per quel che riguarda invece le domande di assegnazione provvisoria, è praticamente tutto fatto, con gli incontri tra ministero e sindacati andati a buon fine, utili per mobilità annuale 25-26 e mobilità annuale per il triennio 25-28.

La definizione ufficiale arriverà con l’ultimo incontro, in programma ma non ancora ufficialmente programmato, nel senso che non c’è una data definita. Ne sapremo di più la prossima settimana, in occasione del contratto collettivo nazionale integrativo mobilità annuale 25-28 che fornirà il testo ufficiale.

Le date probabili

Se non ci saranno intoppi, dopo la prossima settimana arriverà la nota ministeriale utile a definire la finestra temporale utile alla presentazione delle istanze per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per tutto il personale docente di ogni ordine e grado.

Al momento le date più probabili vanno dal’11 luglio al 24 luglio. Una procedura quindi che potrebbe sovrapporsi a quella per la presentazione delle max 150 preferenze.

Le graduatorie provvisorie e definitive

L’obiettivo del ministero è non andare oltre la data del 26 per la conclusione della procedura, anche per il personale Ata. Allo stesso tempo da parte delle scuole nazionali si sarà perfezionato l’invio al SIDI della proposta degli organici di fatto e dei posti in deroga. Questo consente al sistema di ottenere tutte le disponibilità sui posti da poter utilizzare per la mobilità annuale.

Dopo la presentazione delle domande, gli uffici territoriali provinciali analizzeranno le stesse e provvederanno a stilare le graduatorie provvisorie. Poi ci sarà qualche giorno di tempo per presentare eventuali reclami, per poi pubblicare le graduatorie definitive, probabilmente ad agosto.