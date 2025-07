Domanda max 150 preferenze: doccia gelata, ministero dice ‘no’ all’importazione delle scelte dell’anno scorso

Terminata la riunione tra sindacati e ministero per la presentazione della circolare per le supplenze con l’informativa relativa a immissione in ruolo, supplenze, conferma docente di sostegno. La notizia più attesa riguarda la possibilità di trovare l’opzione valida per l’importazione in blocco delle preferenze dello scorso anno nell’ambito della presentazione della domanda per le 150 preferenze Gps.

Niente importazione preferenze

La brutta notizia è che il ministero non ha dato l’ok a una possibilità che aveva riscosso molto successo in questi giorni di avvicinamento alla presentazione della circolare per le supplenze, e che in molti avrebbero evidentemente sfruttato. Una possibilità che avrebbe consentito a chi non è al primo invio dell’istanza e che non aveva bisogno di apportare modifiche alle scelte di 12 mesi fa di risparmiare molto tempo.

Purtroppo non sarà possibile. Negata dunque questa possibilità, accordata invece in questi giorni a quanti stanno presentando la domanda per le max 30 scuole nell’ambito dell’Allegato G per le graduatorie Ata. Sarebbe stata una possibilità importante anche per chi doveva apportare solo piccole modifiche, importando le 150 preferenze dello scorso anno e cambiando solo quelle di nuovo interesse invece di ripartire da zero. E invece bisognerà rifare tutto.