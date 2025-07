150 preferenze Gps: confermate le date ufficiali, si comincia giovedì 17 luglio ma non si possono importare le scelte

Confermate le date anticipate in mattinata circa la finestra temporale utile per la presentazione delle domande per le max 150 preferenze. Si comincia giovedì 17 luglio e si finisce mercoledì 30 luglio. La riunione, molto lunga, svoltasi nel pomeriggio tra ministero e sindacati per parlare della circolare per le supplenze valida per le procedure estive in vista del prossimo anno, non ha portato novità dal punto di vista delle domande, mentre ha riservato la brutta notizia del rifiuto del ministero di accordare la richiesta dei sindacati di implementare l’opzione che avrebbe consentito l’importazione automatica delle scelte dello scorso anno.

Chi deve presentare la domanda

Confermata quindi la volontà del ministero di fare prima possibile per la conclusione dell’invio delle domande utili per partecipare all’assegnazione delle supplenze per chi è inserito in GaE, GPS ed elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. La domanda è utile anche per partecipare allo scorrimento della prima fascia gps sostegno e per chi è stato confermato sulla stessa cattedra di sostegno su richiesta della famiglia e ha dato disponibilità al dirigente scolastico nelle scorse settimane. Solo questi docenti troveranno una sezione in più da compilare per ufficializzare definitivamente la loro volontà di proseguire nel segno della continuità didattica.

No all’importazione delle preferenze dello scorso anno

Come detto invece niente da fare per quel che riguarda quella che doveva essere la grande novità dell’informatizzazione nomine supplenze del 2025, ovvero la possibilità, mutuata dall’allegato G per le 30 scuole per il personale Ata, di importare le scelte dello scorso anno. Una opzione che avrebbe semplificato di molto l’impegno di tutti coloro i quali non sono al primo inserimento e avrebbero voluto lasciare inalterate le scelte o avrebbero solo voluto modificarne qualcuna. Nei prossimi giorni probabilmente sindacati o ministero stesso spiegheranno i motivi di questo rifiuto.