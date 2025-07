Mini call veloce 2025: sindacati chiedono di cambiare le date, la collocazione a cavallo di Ferragosto non convince

I numeri delle immissioni in ruolo 2025 non sono ancora stati comunicati dal ministero. C’è attesa per i dettagli da parte del ministero dell’Economia e delle finanze. Quando? E’ probabile che entro la prossima settimana possa arrivare il quadro completo. E’ però stato molto importante l’incontro avvenuto nelle scorse ore tra ministero e sindacati, un’informativa che ha messo in evidenza dettagli importanti per le procedure assunzionali.

La ripartizione dei posti

L’Allegato A in questo senso ha confermato la ripartizione al 50% tra Gae e procedure concorsuali. Poi si passa ai concorsi dai quali si attingerà per le procedure assunzionali, a cominciare dal concorso 2016 e 2018, passando ai concorsi ordinari, finendo con i due Pnrr. Ci sono poi i posti residui e in questo caso si passa al 30% dei concorsi Pnrr e 2020.

Le date della mini call veloce

Nel corso dell’informativa i sindacati hanno sollevato perplessità circa la collocazione temporale della mini call veloce 2025. Se da un lato è stata accolta favorevolmente l’estensione temporale messa a disposizione dei docenti interessati, le date non convincono.

Saranno più delle solite 48 le ore disponibili per presentare domanda, ma la procedura è stata collocata a cavallo di Ferragosto. Il ministero ha infatti sancito, con date ancora da confermare ufficialmente nella circolare per le supplenze, che la domanda può essere presentata dal 14 al 18 luglio. I sindacati hanno chiesto una tempistica un po’ più elastica rispetto a quelle anticipate nel corso dell’informativa e che dovrebbero essere confermate oggi con la pubblicazione ufficiale della circolare per le supplenze.

Operazioni entro il 31 agosto

La priorità è completare tutte le procedure assunzionali, comprese quelle da gps sostegno, entro le nuove tempistiche introdotte con la conferma del docente di sostegno. La data ultima utile è il 31 agosto, data entro la quale deve essere pubblicato il famoso bollettino zero. Prima di quella data devono essere state completate tutte le procedure assunzionali, ordinarie e straordinarie, senza dimenticare le procedure di assegnazione provvisoria e utilizzazione, che dovranno incastrarsi in questo ginepraio di date e appuntamenti previsti per agosto.