Scelta 150 preferenze gps 2025: domanda valida anche per lo scorrimento prima fascia sostegno e conferma docenti su richiesta della famiglia

Oggi dovrebbe essere confermata la finestra temporale utile alla presentazione della domanda per le 150 preferenze. Le anticipazioni sono che le date utili comunicate dal ministero ai sindacati vanno dal 17 luglio al 30 luglio. Nell’informativa tra ministero e sindacati sono state indicate queste date, e anche Uil Scuola sul suo sito ufficiale parla di questa finestra temporale definendola, anche se non ancora ufficiale, praticamente certa. Lo ha confermato anche Anief su Orizzonte Scuola.

Il bollettino zero

Confermato anche che prima della procedura di attribuzione delle supplenze tramite algoritmo, si completerà la fase di conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia, con il bollettino zero. Ricordiamo che sia per lo scorrimento delle gps prima fascia sostegno per le assunzioni a tempo determinato finalizzate al ruolo che per la stessa accettazione della conferma su posto di sostegno su richiesta della famiglia, si dovrà fare riferimento alla compilazione delle domanda per le 150 preferenze, dove ci saranno sezioni apposite.

La conferma del docente su richiesta della famiglia

La finestra specifica per l’accettazione definitiva della continuità su sostegno sarà disponibile solo per i docenti che hanno già dato ai dirigenti scolastici la prima disponibilità, non vincolante, ad accettare nuovamente l’incarico. Questa conferma sarà definitiva, e i docenti interessati non potranno rinunciare successivamente, a meno di incorrere ni sanzioni, anche perché saranno esclusi dalle procedure di assegnazione incarichi mediante algoritmo. La lunghezza del contratto invece resta una loro decisione, come avviene per tutte le altre supplenze. A quel punto l’Ufficio territoriale attribuirà loro la supplenza nel momento in cui ci dovesse essere la disponibilità anche rispetto alla tipologia di posto richiesta dal docente.