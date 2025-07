150 preferenze gps: domande dal 17 al 30 luglio, oggi la conferma con la circolare per le supplenze

Le date per la presentazione della domanda per le max 150 preferenze decise dal ministero vanno dal 17 al 30 luglio. L’anticipazione rispetto a quanto contenuto nella circolare delle supplenze che oggi verrà presentata ai sindacati, è stata data da Italia Oggi. Sono date in linea con quanto detto nei giorni scorsi, ovvero la volontà del ministero di concludere la procedura entro la fine di agosto, collocando la finestra temporale nella seconda metà di luglio.

Oggi la circolare per le supplenze

Nelle prossime ore vedremo se le date saranno confermate o se ci saranno novità, ma in base a queste anticipazioni è difficile che i sindacati possano avere qualcosa da ridire, e dunque è molto probabile che verranno ufficializzate. La procedura consentirà di avviare la macchina per l’assegnazione del personale docente in vista del prossimo anno scolastico 2025/26.

Una domanda che ha anche altre funzioni, contenendo da quest’anno la sezione riservata ai docenti destinatari di conferma sul sostegno da parte della famiglia dello studente che hanno seguito l’anno scorso. Troveranno la sezione attiva, da compilare, solo i docenti che hanno confermato nelle scorse settimane al dirigente scolastico, entro i termini previsti, la volontà a essere confermati sulla cattedra.

La domanda per le max 150 preferenze consente anche di prendere parte alle nomine finalizzate al ruolo da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo.

Entro fine agosto il bollettino zero

Come detto le date anticipate da Italia Oggi sono indiscrezioni, abbastanza attendibili, ma ancora da ufficializzare. Ufficialità che arriverà a breve considerato che oggi è previsto un incontro al Ministero in cui verrà presentata ai sindacati la circolare per le supplenze, con la quale si deciderà se confermarle o spostarle.

Molto probabile sia così, anche in virtù del fatto che quest’anno bisogna anticipare con il bollettino zero entro la fine di agosto per completare la procedura di assegnazione delle cattedre ai docenti destinatari di conferma sul sostegno. Poi dalla prima settimana di settembre sarà possibile iniziare a pubblicare i primi bollettini mediante assegnazione degli incarichi con algoritmo, come ogni anno.