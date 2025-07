Domanda max 30 scuole 2025: da non confondere con la procedura di immissione in ruolo che partirà ad agosto

Ci sono ancora tre giorni di tempo per presentare la domanda utile alla scelta delle 30 scuole mediante Allegato G su Istanze Online. L finestra temporale si chiuderà ufficialmente a fine di questa settimana, l’11 luglio. Una domanda che in ogni caso non ha alcun valore nell’ambito della procedura di immissione in ruolo per il personale Ata.

Procedura separata dalle immissioni in ruolo

La funzione della scelta delle max 30 scuole con il modello G, infatti, è quella di assegnare in vista del prossimo anno scolastico le supplenze da prima fascia. Non hanno invece alcun valore per quel che concerne la procedura di immissione in ruolo.

Per ottenere l’immissione in ruolo, infatti, il ministero fa ricorso a una diversa procedura, che potrà prendere il via solo dopo che mediante apposita nota verranno comunicati i posti disponibili. L’assegnazione dei ruoli avverrà in base alla collocazione dei candidati che risulteranno in posizione utile. Chi otterrà l’immissione in ruolo mediante graduatoria, riceverà una convocazione tramite email.

La comunicazione del ministero

La comunicazione sarà completa di date per la presentazione delle preferenze e quale piattaforma o modalità bisognerà seguire per l’invio della scelta delle sedi.

I candidati inclusi in graduatoria devono aspettare di ricevere la comunicazione ministeriale di riferimento. A quel punto potranno procedere con la scelta delle preferenze tra le sedi assegnabili. Una procedura che non ha alcun legame con quella da attuare mediante il modello G, che è invece utile per le supplenze.

Non dovrebbe mancare molto alla procedura per le immissioni in ruolo che solitamente viene messa in calendario dal ministero ad agosto. Nelle scorse ore il ministero ha anche pubblicato sul proprio sito la pagina di riferimento per la procedura di immissioni in ruolo riservata al personale docente, che verrà anch’esso avvisato mediante mail o notifica sull’app IO per chi ne fosse in possesso.