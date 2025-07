Assunzioni straordinarie da Gps sostegno prima fascia: via dall’1 al 13 agosto, si può scorrere prima di passare alle procedure interprovinciali

Quando avverranno le immissioni in ruolo straordinarie da Gps sostegno prima fascia? Partendo dal presupposto che non esiste una finestra temporale definita, la riunione di ieri informativa tra ministero e sindacati su immissioni in ruolo e supplenze, ha consentito di fornire un’idea più precisa di quello che potrà accadere nei prossimi giorni.

Le operazioni preliminari

In attesa di conferma ufficiale delle date, contenute nella circolare sulle supplenze che dovrebbe essere emanata nelle prossime ore, si possono iniziare a fare delle ipotesi abbastanza attendibili sulle date previste. Partendo dall’avvio e dalla conclusione della presentazione delle domande per le 150 preferenze Gps, dal 17 al 30 luglio, è ipotizzabile che le immissioni in ruolo straordinarie da gps sostegno prima fascia potrebbero avvenire dal primo agosto.

Procedura che precede la mini call sostegno

E’ infatti bene ricordare che per partecipare a questa procedura, bisogna fare riferimento proprio alla domanda per le 150 preferenze, che conterrà una sezione apposita per lo scorrimento prima fascia sostegno. Conclusa dunque questa procedura il 30 luglio, è ipotizzabile che si possa partire con le immissioni in ruolo straordinarie. La conclusione potrebbe essere poi prevista per il 13 di agosto, considerato che dal 14 è stata messa in calendario la successiva procedura della mini call sostegno 2025. Procedura che a sua volta si concluderà il 17 di agosto. Una collocazione temporale, questa, che sta già facendo molto discutere considerato che coincide con i giorni di vacanza per moltissimi italiani in concomitanza con ferragosto.

Scorrimento prima delle procedure interprovinciali

Le procedure assunzionali ordinarie si devono concludere in tempo utile per poi gestire gps straordinarie e la mini call a livello interprovinciale. Procedure che devono concludersi in tempo utile con relativi scorrimenti. Quest’anno nelle istruzioni operative è stato specificato chiaramente che per le assunzioni da Gps si può scorrere prima di passare alle procedure interprovinciali.