Graduatoria Idonei Pnrr1: no definitivo del ministero, la gestione informatizzata non lo consente, a breve ok per il Pnrr 2

L’informativa tra ministero e sindacati delle scorse ore ha permesso di chiarire molti aspetti importanti sull’estate 2025 dei docenti, a cominciare dalla fase di immissione in ruolo, e la successione temporale delle procedure previste, proseguendo poi per gli appuntamenti che attendono i docenti precari e il conferimento degli incarichi a tempo determinato mediante supplenza.

La graduatoria degli idonei del Pnrr 1

Ma è stata anche l’occasione per i sindacati per tornare su una questione che tiene banco negli ultimi mesi, e che rappresenta per chi è direttamente coinvolto un motivo di recriminazione, ritenendosi vittima di ingiustizia: i sindacati hanno chiesto al ministero se ci sono possibilità di risoluzione della vicenda per cui gli idonei del Pnrr 1 non possono conoscere ancora la loro posizione in graduatoria al contrario degli idonei del Pnrr 2.

Una questione che è sempre stata oggetto di discussione da parte dei partecipanti alle procedure concorsuali e dei sindacati, ma che è diventata ancor più di stretta attualità da quando nel decreto scuola è stata inserita la normativa che consente l’integrazione delle graduatorie assunzionali con il 30% degli idonei. Che quindi hanno ancor più interesse a conoscere la loro posizione in graduatoria per valutare le reali possibilità di convocazione.

I motivi del no

Una questione che diventa importante anche in vista del prossimo concorso scuola Pnrr 3 che verrà bandito a fine anno, perché scoprire di essere vicini alla convocazione mediante scorrimento della graduatoria, potrebbe suggerire di non prendere parte a un ulteriore concorso. E, viceversa, scoprire di essere lontani dalle posizioni utili, potrebbe spingere a provare nuovamente il concorso.

Il ministero però ha ribadito ai sindacati che purtroppo la gestione informatizzata della posizione degli idonei del Pnrr 1 non prevede la possibilità di vedere la graduatoria completa. Per il Pnrr 2, invece dovremmo essere vicini alla risoluzione della questione, dando la possibilità ai candidati di prendere visione delle graduatorie. Per il Pnrr 1 invece il ministero ha ribadito che la gestione informatizzata non permette che si possa fare, nemmeno a posteriori.