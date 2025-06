Le graduatorie dei concorsi docenti tornano consultabili: arriva l’area riservata con riserve, precedenze e preferenze

Le graduatorie concorsi docenti tornano consultabili. Prosegue l’iter iniziato con il decreto scuola che apre a un nuovo corso delle procedure riservate ai docenti per quel che concerne la pubblicazione degli elenchi degli idonei.

Le informazioni nell’area riservata

Il ministero sta provvedendo ad attuare quanto previsto con il decreto PA n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge lo scorso 9 maggio. In base a questa nuova normativa, i risultati delle graduatorie dei concorsi per i docenti saranno finalmente pubbliche, e accessibili ai diretti interessati all’interno di un’area riservata ai partecipanti.

Gli elenchi saranno completi non solo della posizione in graduatoria, ma anche di dettagli e informazioni su riserve, precedenze e preferenze.

Questo non significa che verrà meno il rispetto della tutela dei dati personali, che verrà comunque sempre garantita. L’annuncio dell’avvio dell’iter è del responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, sulla sua pagina Facebook.

Nel frattempo sono in coso le pubblicazioni delle integrazioni nella misura massima del 30%, in attesa appunto che sia disponibile l’area riservata consultabile con i dati relativi a preferenze e precedenze.

La pubblicazione delle graduatorie con gli idonei

Nei giorni scorsi alcuni USR hanno avviato, anche in anticipo rispetto al previsto, la pubblicazione delle graduatorie del concorso PNRR2 indetto con DGG n. 3059/2024 per la scuola secondaria e DDG n. 3060/2024 per infanzia e primaria.

Gli Uffici Scolastici hanno puntualizzato che l’inserimento delle riserve in graduatoria è stato effettuato dalla Piattaforma informatica ministeriale mediante un procedimento automatizzato. Nei prossimi giorni proseguirà la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi con l’integrazione del 30% degli idonei, in attesa che venga ufficialmente resa disponibile l’area riservata accessibile ai partecipanti.

Ricordiamo che le graduatorie saranno valide per il prossimo triennio, poi dal 2026 è previsto l’istituzione di elenchi regionali cui potranno iscriversi gli idonei dei concorsi scuola per accedere a posti disponibili. La possibilità di iscrizione in un elenco regionale darà accesso, a partire dall’anno scolastico 2026/27, alle assunzioni residue dopo la fase ordinaria, a tempo indeterminato.