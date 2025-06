Tfa sostegno 2025: bisogna pagare subito un contributo di 200 euro non rimborsabile per avviare e gestire il percorso di selezione

Con la pubblicazione del decreto che ne sancisce l’avvio, in attesa delle prove preselettive, i docenti interessati al TFA sostegno X ciclo, stanno iniziando a informarsi circa le modalità di iscrizione al tirocinio per ottenere in vista dell’anno scolastico 2026/27 la specializzazione.

Finalmente il decreto

Una delle prime cose da fare è mettere in conto la necessità di pagare un contributo di iscrizione che arriva a 200 euro per ogni grado richiesto. Un contributo che non è rimborsabile.

L’avvio del TFA sostegno X ciclo, dopo settimane di attesa che avevano suscitato anche un po’ di preoccupazione, è stato sancito dalla pubblicazione del decreto n. 436 del 26 giugno 2025. Un decreto arrivato più o meno in concomitanza con i decreti utili all’avvio dei Corsi Indire sul sostegno, universitari e non, per triennalisti e specializzati estero.

Adesso tocca alle Università pubblicare i bandi per sancire l’accesso alle prove, la frequenza e gli esami finali. Alcune hanno già provveduto in tal senso, altre lo faranno nei prossimi giorni.

Contributo di iscrizione

Uno degli adempimenti per i futuri partecipanti al Tfa 2025 è rappresentato dal pagamento di circa 200 euro, un contributo di iscrizione utile ad avviare e gestire il percorso di selezione.

Contributo richiesto, euro più euro meno, da tutti gli Atenei al momento dell’iscrizione.

E’ la prima fase dell’accesso al corso, e bisogna considerare che si tratta di un importo che non verrà rimborsato anche se non si superano le prove o se non si partecipa per un circostanza non prevedibile. Addirittura, l’importo viene perso se il pagamento viene effettuato oltre i termini previsti e dunque non valido.

Un contibuto per ogni grado

Non sono noti da parte delle Università esoneri o agevolazioni per questo contributo. E’ una tassa che deve pagare anche chi accede direttamente alla prova scritta e vale per ciascun grado di scuola

Questo significa che tutti coloro i quali partecipano per più gradi di scuola, disponendo dello specifico titolo, dovranno pagare un contributo per ciascun grado richiesto.