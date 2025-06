Tfa sostegno 2025: chi si specializza avrà accesso alle nuove procedure straordinarie di assunzione da prima fascia Gps

Non c’è ancora una data ufficiale di avvio per il nuovo TFA sostegno, ma finalmente con la pubblicazione dei decreti si è sbloccata la situazione inerente il doppio canale di specializzazione che consentirà a migliaia di docenti di ottenere il titolo, riducendo così al minimo in futuro la possibilità (o meglio il rischio) di assegnare studenti con disabilità a insegnanti non preparati.

Nessuna immissione in ruolo garantita

Partecipare al Tfa e ottenere la specializzazione, in ogni caso, non significa avere diritto all’immissione in ruolo, almeno per il momento. Il ministro Valditara ha assicurato che la massiccia immissione nel circuito scolastico di docenti specializzati negli ultimi anni non sarà fine a se stessa ma sarà finalizzata a una graduale procedura di assunzione degli stessi.

Al momento però completare il TFA consente unicamente di ottenere un titolo di specializzazione valido per l’inserimento in prima fascia GPS. Consente anche di partecipare ai concorsi, anche se in vista del prossimo concorso Pnrr 3 che verrà bandito a dicembre 2025, gli iscritti al decimo ciclo del Tfa non faranno in tempo. Dal 2026 però, dopo la fine della fase Pnrr, il ministero ha intenzione di bandire un concorso scuola l’anno, dunque è probabile che gli specializzati del decimo ciclo abbiano l’opportunità già dal dicembre 2026 di partecipare, se lo vorranno, al concorso scuola.

Le procedure straordinarie di assunzione da prima fascia Gps

Anche se la specializzazione tramite Tfa non comporta automaticamente l’immissione in ruolo, in caso di nuove procedure straordinarie di assunzione da prima fascia GPS, chi è specializzato avrà l’accesso.

Si può partecipare al X ciclo TFA sostegno anche senza aver mai prestato servizio, al contrario di quanto avviene per i Corsi Indire riservati ai triennalisti. Però bisogna essere in possesso di un titolo valido per l’accesso all’insegnamento nel relativo grado (laurea per la secondaria, laurea in Scienze della formazione primaria o diploma magistrale abilitante per infanzia e primaria).

Addio alla riserva del 35%

Non c’è invece più dal decimo ciclo la riserva del 35% nel TFA sostegno. Una previsione eliminata, pensata per consentire il passaggio alla nuova procedura dei percorsi riservati ai triennalisti (DM 75/2023). Ma con l’istituzione dei Corsi Indire, i triennalisti hanno una soluzione alternativa.

Però partecipare al Tfa consente sempre una corsia preferenziale in ottica Gps, considerato che prevede selezione e numero programmato che dà diritto a un punteggio aggiuntivo nelle GPS.