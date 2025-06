Bandi corsi Indire sostegno: ecco le prime pubblicazioni, i link alle università per il momento solo per i triennalisti

Prendono ufficialmente il via i bandi per la specializzazione abbreviata sul sostegno tramite i Corsi Indire e universitari. Dopo la pubblicazione del decreto nelle scorse settimane e gli ultimi adempimenti burocratici dei giorni scorsi, oggi con l’inizio della seconda metà del mee di giugno è iniziata la pubblicazione dei primi bandi per i percorsi di specializzazione per docenti con tre anni di servizio sostegno per il grado specifico. Sono i corsi regolamentati dal decreto dm n. 75 del 24 aprile 2025.

Rinuncia al riconoscimento entro il 25 giugno

Ci sarà ancora da aspettare qualche giorno per i corsi riservati ai docenti con specializzazione estero in attesa di riconoscimento che decidono di rinunciare al contenzioso.

In questo senso il fatto che sia ancora aperta la finestra temporale, fino al 25 giugno, per procedere alla rinuncia che costituisce poi requisito d’accesso ai corsi, sospenderà ancora per qualche giorno la pubblicazione dei bandi riservati a questi docenti. Nel frattempo però la macchina organizzativa ha preso ufficialmente il via con le prime università che hanno iniziato a pubblicare i primi bandi riservati agli insegnanti che possono ora ottenere la specializzazione con questo primo ciclo riservato a chi vanta tre anni di servizio sostegno per il grado specifico.

In attesa del secondo ciclo

Ricordiamo che per partecipare a questo primo ciclo non si può includere l’anno in corso come valido per il perfezionamento dei tre anni di servizio. Cosa che sarà invece possibile se il ministero confermerà un secondo ciclo che dovrebbe partire a breve, probabilmente subito dopo il completamento della pubblicazione dei bandi del primo ciclo da parte di tutte le università.

Infatti questo primo ciclo è riservato a chi ha svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. L’anno scolastico si considera valido nel momento in cui è stato prestato un servizio di almeno 180 giorni. Vale anche il servizio prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali. Per la scuola dell’infanzia la data di riferimento da tenere presente è quella del 30 giugno.

CALABRIA

Università degli studi della Calabria

LAZIO

Università degli Studi di Cassino

MARCHE

Università degli Studi di Macerata BANDO scadenza 3 luglio ore 12.00

Urbino Carlo Bo

I posti richiesti

Infanzia 150

Primaria 150

Secondaria di I grado 150

Secondaria di II grado 150

MOLISE

Università degli Studi del Molise

TOSCANA

Università degli Studi di Siena

INDIRE

Università telematiche

E Campus

Università Pegaso