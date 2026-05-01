GPS sostegno prima fascia 2026: il calendario delle assunzioni

La proroga c’è stata, adesso è arrivata anche l’indicazione delle date per la presentazione delle domande per le max 150 preferenze che consentiranno la partecipazione alle assunzioni straordinarie per il ruolo, nello specifico assunzione da GPS sostegno prima fascia e mini call veloce.

La sequenza di assunzioni

Le assunzioni da doppio canale di reclutamento sostegno scattano sui posti residuali dalle immissioni in ruolo, e quest’anno dovranno cedere il passo anche agli elenchi regionali. Si può dire quindi che scivolano in seconda posizione sui posti residui dalle immissioni in ruolo, con la mini call veloce che finisce, anch’essa prorogata per il 2026, al terzo.

Per procedere con le assunzioni da prima fascia gps sostegno è necessarrio che risultino prima esaurite le graduatorie esistenti dei concorsi. Rientrano in questo novero anche il 30% del PNRR3. Poi si passa ai nuovi elenchi regionali. Se cisaranno ancora posti vacanti da attribuire su sostegno, sarà la volta di prima fascia gps sostegno e mini call veloce.

Algoritmo e bollettino zero

Le assunzioni da GPS sostegno prima fascia prevedono lo scorrimento della GPS a livello provinciale per chi ha fatto domanda nell’ambito della domanda per le max 150 preferenze sfruttando la finesra temporale che va dal 16 al 29 luglio.

La domanda è riservata a chi sarà inserito in GPS prima fascia a pieno titolo. Sui posti residui dalla GPS provinciale, opera poi la mini call veloce, operazione interprovinciale.

Dunque prima scorrimento della GPS provinciale ad agosto, poi mini call veloce è invece a livello nazionale dal 14 al 18 agosto 2026. A quel punto sarà il momento dell’algoritmo con il bollettino zero per la conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia entro fine agosto e poi il primo bollettino per tutti gli altri.