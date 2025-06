Corsi Indire sostegno 2025: accesso alle assunzioni da GPS per l’anno scolastico 2026/2027, se sarà confermata o prorogata la procedura straordinaria

Nel decreto che autorizza l’avvio dei Corsi Indire, il ministero ha voluto inserire già la previsione dell’avvio di un secondo ciclo da avviare entro la fine del 025, che dovrebbe partire se non in contemporanea, subito dopo il primo ciclo (per il quale ancora non ci sono date certe circa l’inizio delle lezioni). Si tratta di una decisione presa per consentire a chi ha tre anni di servizio sullo stesso grado perfezionati quest’anno di non dover aspettare il 2026 per conseguire la specializzazione, aspettando solo qualche settimana per l’avvio della seconda edizione del percorso Indire.

Avvio entro fine anno di entrambi i cicli

Come detto nel decreto ministeriale pur essendo inserita la prospettiva di una seconda edizione del percorso Indire per i docenti triennalisti, non ci sono date di riferimento. L’unica certezza è che dovrà essere avviato entro il 31 dicembre 2025. Consentirà di ricomprendere tutti coloro i quali restano adesso fuori dal primo ciclo ma che potranno accedere grazie al completamento del terzo anno di servizio con l’anno scolastico 2024/2025.

Molti docenti stanno decidendo in questi giorni se prendere parte ai prossimi Corsi Indire, anche in virtù del fatto che la specializzazione così ottenuta consentirà l’accesso alle assunzioni da GPS prima fascia.

Non c’è dubbio che i Corsi Indire offriranno questa opportunità, allo stesso tempo è importante tenere a mente alcuni aspetti importanti legati alle tempistiche di avvio e dunque di conclusione dei corsi stessi. Se è certo che i corsi dovranno essere avviati entro fine anno (vale per il secondo ciclo, ancor di più per il primo che non dovrebbe iniziare oltre settembre) è altrettanto importante tenere a mente che se il percorso Indire si concluderà in tempo utile per l’aggiornamento delle GPS, sarà possibile inserirsi in prima fascia. Questo consentirà di accedere ad eventuali assunzioni straordinarie.

La proroga della procedura straordinaria

Ma questa possibilità sarà preclusa per l’anno scolastico 2025/2026, dal momento che i percorsi termineranno dopo l’aggiornamento. Chi punta quindi all’accesso alle assunzioni da GPS dovrà attendere quindi l’anno scolastico 2026/2027, sempre se sarà confermata o prorogata la procedura straordinaria.