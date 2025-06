Diplomati Itp: nella domanda Indire non c’è la possibilità di dichiarare il diploma, ministero ed ente al lavoro per risolvere al più presto

C’è preoccupazione da parte dei diplomati Itp interessati a partecipare ai prossimi Corsi Indire per l’impossibilità di dichiarare il proprio titolo nell’ambito della domanda di partecipazione al primo ciclo bandito nei giorni scorsi. Molte le segnalazioni che stanno arrivando da parte di tutti i candidati che stanno riscontrando la mancanza della possibilità di dichiarare il diploma ITP all’interno della piattaforma di iscrizione entro il prossimo 8 luglio.

Piattaforma allineata a breve

Il ministero ha già preso atto della situazione e ha comunicato che si tratta di un errore della piattaforma segnalato anche dai sindacati. Ministero che ha già preso contatti con Indire affinché si provveda prima possibile alla risoluzione della questione.

L’ente stesso ha dato ampie rassicurazioni circa la volontà di risolvere il problema sarà risolto al più presto. Dunque già nelle prossime ore dovrebbe essere consentita la possibilità di indicare i diplomi ITP come titoli di accesso. Una problematica che andrà sciolta al più presto anche in virtù dei pochi giorni che mancano alla conclusione della possibilità di inviare domanda di partecipazione al primo ciclo.

La pubblicazione della gaduatoria

Una volta terminata la procedura di presentazione delle domande di iscrizione, dopo la prima settimana di luglio, sarà il momento di conoscere l’esito delle iscrizioni con la pubblicazione della graduatoria del corso Indire per triennalisti, considerato che i posti, come ha specificato l’onorevole Pittoni, potranno essere aumentati ma in ogni caso non sono al momento illimitati.

Per conoscere la graduatoria bisognerà aspettare prima la conclusione della fase di presentazione delle domande, fissata per l’8 luglio, dopodiché quasi subito verrà pubblicata la graduatoria.

L’elenco degli ammessi

A quel punto potranno configurarsi due possibili scenari: c’è la possibilità infatti che il numero di domande possa essere inferiore o pari ai posti autorizzati. Se così fosse, Indire pubblicherà direttamente l’elenco degli ammessi. Se invece, come si prevede, il numero di domande dovesse essere superiore ai posti disponibili, Indire provvederà a predisporre una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel decreto.

Quel che è certo è che non dovrebbe volerci molto per la pubblicazione della graduatoria, in seguito alla chiusura della finestra temporale per la presentazione delle domande, in modo da conoscere prima possibile i partecipanti cui dovrà poi essere comunicata la data di avvio delle lezioni.