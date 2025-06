Via al Tfa sostegno X ciclo: pubblicato il decreto, le prove dal 15 al 18 luglio

Dopo il via ai Corsi Indire arriva anche il decreto ufficiale n. 436, che autorizza il X ciclo TFA Sostegno 2025. Possono così prendere finalmente il via i corsi di tirocinio finalizzati alla specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità in tutti gli ordini di scuola. Con i Corsi Indire e universitari, il Tfa va a formare il doppio canale di specializzazione sul sostegno. Nelle intenzioni del ministro Valditara dovrebbe consentire di superare il problema del conferimento delle cattedre di sostegno ai docenti non specializzati.

Le date delle preselettive

L’elevato numero di specializzati che il ministero conta di formare nei prossimi anni, verranno anche immessi gradualmente in ruolo in base a un programma di inserimento annunciato dal ministero.

Al contrario dei Corsi Indire, autorizzati ma ancora caratterizzati da incertezza per quel che riguarda l’avvio delle lezioni, per il Tfa sono già state stabilite nell’ambito del calendario le prove preselettive: 15 luglio 2025 per la scuola dell’infanzia, 16 luglio 2025 per la scuola primaria, 17 luglio 2025 per la scuola secondaria di primo grado e 18 luglio 2025 per la scuola secondaria di secondo grado.

I corsi veri e propri a questo punto potrebbero essere confermati per il prossimo settembre, come anticipato nelle scorse settimane. Stesso periodo in cui potrebbero partire le lezioni del primo ciclo dei corsi Indire e universitari. Si resta sempre in attesa di capire se i corsi Indire e universitari nel 2025 beneficeranno di un secondo ciclo che potrebbe consentire l’accesso a tutti quei candidati che restano fuori non avendo perfezionato il requisito dei tre anni di servizio, considerato che l’anno appena concluso non è ritenuto valido ai fine del perfezionamento del requisito stesso.

La conclusione del corso

I corsi del X ciclo dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026.

Niente prova preselettiva per i docenti che nei 10 anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio. Annualità anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura. Sono i cosiddetti triennalisti. Niente preselettiva anche per i docenti con disabilità affetti da invalidità uguale o superiore all’80% (art.2, comma 1 del bando).

Il coso sarà composto da prova preselettiva, prova scritta e/o pratica, prova orale.