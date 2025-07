Via alla pubblicazione GaE 2025/26: graduatorie per il 50% dei ruoli, elenchi in aggiornamento

Sono in corso le pubblicazioni delle GaE, graduatorie ad esaurimento utili all’attribuzione al 50% dei ruoli assegnati alla singola provincia. Sono graduatorie molto importanti, e bisogna anche tenere presente che nel momento in cui le GaE sono esaurite, i posti passano al concorso.

La validità del biennio

L’aggiornamento delle GaE è avvenuto mediante la pubblicazione del decreto D.M. n. 37 del 29/02/2024. Fanno riferimento all’anno scolastico appena concluso e valgono anche per il prossimo. Valgono quindi per il biennio 2024/25 e 2025/26.

La pubblicazione delle Gae avviene in seguito a una serie di operazioni. In primis le operazioni annuali. In una fase successiva, gli uffici scolastici provvedono alla cancellazione dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato dalla specifica graduatoria. Infine si provvede all’eliminazione dagli elenchi dei docenti rinunciatari alla nomina in ruolo dalla specifica graduatoria.

Pubblicazione ancora in corso e in aggiornamento

Solo dopo queste operazioni preliminari, gli Uffici Scolastici passano alla pubblicazione delle graduatorie utili per il 50% delle assunzioni dell’anno scolastico 2025/26. La pubblicazione non è ancora completa ma è in corso di aggiornamento. La pagina verrà aggiornata da parte di Orizzonte Scuola con i nuovi link disponibili ma mano che gli uffici scolastici provvederanno alla pubblicazione delle nuove graduatorie. Per questo conviene monitorare giornalmente la pagina in modo da essere subito aggiornati con le nuove pubblicazioni.