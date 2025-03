Graduatorie Gps 2025: punteggio aggiuntivo in entrambe le classi accorpate per le quali si chiede l’inclusione in prima fascia

I docenti che ottengono l’abilitazione in una delle classi di concorso accorpate ricevono il punteggio aggiuntivo previsto e lo vedranno riconosciuto per entrambe le classi di concorso per cui chiedono l’inserimento nella prima fascia delle GPS. Il punteggio per l’abilitazione viene attribuito sulla base del voto conseguito e, se non espresso in centesimi, viene rapportato a 100 con eventuale arrotondamento. In assenza di un punteggio numerico, vengono assegnati 8 punti.

Abilitazione tramite Tfa

Al punteggio derivante dal voto di abilitazione si somma un punteggio aggiuntivo che varia a seconda del percorso abilitante seguito. I percorsi biennali SSIS, COBASLID e BIFORDOC, così come le abilitazioni in A-30 e A-29 ottenute tramite Diploma di didattica della musica, garantiscono 54 punti aggiuntivi. L’abilitazione tramite TFA conferisce 42 punti, mentre per i percorsi di formazione triennale sono riconosciuti 66 punti. Chi ha ottenuto l’abilitazione con concorsi ordinari o straordinari riceve 24 punti, così come coloro che completano i nuovi percorsi universitari previsti dal DPCM 4 agosto 2023.

L’iscrizione alla prima fascia Gps

Il principio di attribuzione del punteggio aggiuntivo vale anche per le classi di concorso accorpate. Se un docente ottiene l’abilitazione in una delle classi aggregate, il punteggio viene riconosciuto anche per l’altra, come stabilito dal DM 255/2023 e dal DM 156/2024. Pertanto, chi si abilita su una classe accorpata può iscriversi alla prima fascia delle GPS per entrambe e vedrà il proprio punteggio rispecchiarsi anche nelle graduatorie incrociate per il sostegno, in base alla miglior collocazione ottenuta.