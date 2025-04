Scelta 20 scuole Gps 2025: il sistema non è in grado di scegliere solo le scuole in cui è presente la classe di concorso d’interesse, è una responsabilità di chi presenta la domanda

Con l’arrivo della primavera, tra domande per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi e marcia di avvicinamento alla scelta delle max 150 preferenze dopo la chiusura delle scuole, solitamente in estate, è tempo di rispolverare la normativa sulla gestione delle preferenze per le graduatorie d’istituto, per non perdere occasioni importanti in ottica assegnazione delle supplenze.

Chi riguarda la scelta delle 20 scuole

Uno dei dubbi principali riguarda la necessità di selezionare le 20 scuole per chi si sta inserendo negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps, in coda.

La necessità di scegliere le 20 scuole delle graduatorie d’istituto per gli elenchi aggiuntivi riguarda coloro i quali non avevano provveduto dodici mesi fa con l’inserimento in seconda fascia per la stessa classe di concorso. In altre parole, l’inserimento riguarda solo chi è interessato da un nuovo inserimento.

Le scuole devono essere scelte da chi si inserisce per la prima volta, per ogni TAb di riferimento e da chi è già inserito, ma si iscrive in una nuova TAB.

A cosa serve

I candidati già inseriti in seconda fascia Gps non devono presentare domanda per le sedi per la stessa graduatoria di prima fascia per cui sta presentando domanda. Chi non era inserito in seconda fascia, può scegliere le 20 sedi per la graduatoria di prima fascia per cui sta chiedendo l’inclusione.

La scelta delle venti scuole per graduatoria di riferimento è fondamentale per l’inserimento nella rispettiva graduatoria di istituto II fascia elenco aggiuntivo. A questo elenco fanno riferimento i Dirigenti Scolastici dopo aver scorso la prima. In questo modo possono assegnare le supplenze fino al 31 agosto o 30 giugno se risultano incapienti o esaurite le GPS. Vale anche per tutte le supplenze temporanee che possono risultare a scuola. Non sono caratterizzate da durata fissa, ma non possono durare oltre l’ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale.

Nella scelta delle 20 scuole, bisogna tenere presente che il sistema mostra le scuole presenti nella provincia per il grado scelto. Non è compito del sistema però selezionare solo le scuole in cui è presente la classe di concorso d’interesse. Per questo, ogni candidato dovrà provvedere individualmente.